Descontrol en la zona de boliches sobre la ruta 168: tres jóvenes terminaron en el hospital Cullen tras diversos incidentes

Dos de ellos sufrieron heridas cortantes y el tercero fue golpeado con una cadena. Aprehendieron a un adolescente de 16 años en inmediaciones del puente Colgante

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de febrero 2026 · 09:45hs
Tres jóvenes resultaron heridos durante la mañana de este domingo en distintos episodios de violencia registrados a la salida de los boliches ubicados a la vera de la ruta 168. En los tres casos, las víctimas fueron derivadas al hospital José María Cullen para recibir atención médica.

Los primeros dos hechos ocurrieron después de las seis de la mañana, cuando dos amigos de 19 años, identificados como A. T. y A. B., fueron agredidos tras salir de un show bailable. El primero presentaba heridas superficiales de arma blanca, mientras que el segundo sufrió lesiones en ambas manos, producto de intentar defenderse del ataque.

Ambos jóvenes recibieron curaciones en la guardia del nosocomio público y, al no presentar riesgo de vida, fueron dados de alta médica horas más tarde.

Golpeado con una cadena

El tercer episodio se registró pasadas las siete de la mañana. Un joven de 21 años, identificado como J. S., relató que había sido atacado con una cadena en la zona de boliches.

Según indicaron fuentes médicas, presentaba golpes en la cabeza, por lo que recibió atención y quedó internado en observación para evaluar su evolución.

Un menor aprehendido

En el marco de uno de los ataques, una mujer y un hombre, ambos suboficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la Policía de Santa Fe, que se encontraban franco de servicio, observaron la agresión sufrida por A. B. y decidieron intervenir. Como resultado, lograron aprehender a un adolescente de 16 años en inmediaciones del puente Colgante, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Investigación en marcha

A raíz de los hechos y del ingreso de los heridos al hospital, se inició de oficio una investigación policial para esclarecer lo ocurrido en la zona de boliches. En ese marco, se dispuso la identificación de testigos y el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia de los episodios.

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, así como también a la fiscalía de Flagrancia de la Minoridad, debido a la participación de personas mayores y menores de edad.

