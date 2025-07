Descontrol y locura al volante en Bº Sargento Cabral: "Pudo ser una tragedia", dijo el dueño del auto destruido

Violento choque en contramano en barrio Sargento Cabral: destruyeron el auto de una familia y se dieron a la fuga

“Un vecino me mandó un mensaje preguntándome si me había enterado del auto en contramano por el barrio que chocó a otro estacionado", comenzó contando Juan sobre lo acontecido, en relación a cómo se enteró del siniestro.

"¿Qué auto?, le pregunté. Ahí me contó y me di cuenta lo que había pasado. Cuando bajé, abrí la puerta y el auto no estaba frente a casa, sino que el impacto lo había arrastrado cinco metros”, subrayó sorprendido.

LEER MÁS: Violento choque en contramano en barrio Sargento Cabral: destruyeron el auto de una familia y se dieron a la fuga

Según precisó, su auto estaba estacionado con el freno de mano puesto y "en cambio". "Fue una desgracia con fortuna. Lamentablemente la cámara no muestra bien la camioneta porque está detrás, pero son cinco metros que lo arrastró aproximadamente. Fue un impacto fuertísimo”, describió.

Violento choque en contramano en barrio Sargento Cabral: destruyeron el auto de una familia y se dieron a la fuga

Investigación propia y cámaras de seguridad

El hombre inició una investigación por cuenta propia, junto a vecinos del barrio que le facilitaron registros fílmicos del recorrido de la camioneta. “Lo tenemos en cámara desde antes de llegar a Salvador del Carril, por Güemes. Pasó por una de las calles del barrio más transitadas como si estuviera en el medio del campo. En Villa Dora estaban saliendo chicos del club, y el tipo esquivó un colectivo que venía de frente. Es una locura”, expresó indignado.

Más allá del susto, el mayor daño fue material. El mecánico le dijo que el auto está completamente inutilizable: “Me dijo que lo mejor es desarmarlo por partes y tratar de venderlo así. No sirve más”.

Choque, fuga, bronca e indignación

Juan se mostró totalmente indignado tras el siniestro: “Esta persona al volante no dio la cara, no apareció, ni siquiera para decir ‘che, mirá, me mandé una macana’. Por suerte no hubo heridos, pero alguien tiene que hacerse cargo. Estamos golpeando todas las puertas posibles, pero todavía no pudimos dar con la patente. Las cámaras de la Muni no cubren esa zona, y ahora estamos tratando de conseguir algo del 911”.

LEER MÁS: Un auto a gran velocidad y en contramano por calle Dorrego, la nueva pista para dar con el conductor en fuga

La situación golpeó especialmente a la economía familiar. “Yo soy empleado de comercio, pero mi mujer es emprendedora. Sale todos los días a distribuir su mercadería. Y ahora no podemos trabajar, estamos los dos sentados en casa viendo cómo empezar de nuevo”, lamentó.

Con una mezcla de bronca, tristeza y resignación, cerró: “No es fácil tener un auto hoy; las cosas cuestan mucho. Trabajé diez años para comprarme mi autito y ahora no lo tengo más”.