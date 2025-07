Violento choque en contramano en barrio Sargento Cabral: destruyeron el auto de una familia y se dieron a la fuga

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana del domingo en barrio Sargento Cabral dejó no solo un vehículo completamente destruido, sino también a una familia sin su principal herramienta de trabajo.

El impacto ocurrió a las 7:46 de la mañana, cuando el vehículo embestido se encontraba detenido frente al domicilio de la familia. Su dueño, Juan Ledesma, relató con angustia cómo se enteró de lo sucedido.

"Me suena el teléfono, empezaron a llamar a los vecinos. Cuando abro la puerta de mi casa lo primero que veo es que el auto no está donde lo dejé. Cuando miro hacia un costado, veo que estaba arriba de la vereda, apilado arriba del auto de un vecino, casi con destrucción total. Todo el frente del auto no lo tengo más", describió en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

A partir del momento del siniestro, la familia comenzó una búsqueda puerta a puerta para obtener registros fílmicos. Las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo que provocó el choque.

"Se puede ver que la camioneta viene en contramano, pasa Salvador del Carril, no sé cómo hizo para pasar por ahí sin que haya pasado nada. Impacta contra mi auto y ni siquiera se bajó. Da marcha atrás y sigue por Güemes.", continuó

Según detalló Ledesma, el vehículo siguió su marcha hasta el Club Villadora, donde había actividad deportiva y niños presentes. “Esquivó un colectivo del club, dobló por Ruperto Godoy –en contramano de nuevo– y se fue hacia General Paz”, explicó.

Aunque lograron acceder a algunas imágenes, todavía no pudieron identificar la chapa patente. Por la silueta, sospechan que se trata de una camioneta Chevrolet S10, pero no hay confirmación.

Destruyeron una herramienta de trabajo

Más allá del daño material, lo que más preocupa a la familia es la dimensión que podría haber tenido el hecho: "Tengo dos criaturas, una de cinco años y otra de ocho meses. Nos ha pasado que un domingo por la mañana están despiertos y salimos a dar una vuelta. Tranquilamente podríamos haber estado nosotros en el auto."

El vehículo siniestrado no era solo un medio de transporte, sino una herramienta clave para la economía familiar:

"Tenemos un emprendimiento, mi mujer trabaja con el auto. Hoy a la mañana tenía que salir a trabajar. Habíamos hecho una inversión y estaba todo planeado. Nos encontramos con esto."

Ledesma remarcó que esperan dar con el responsable y que no quede impune: "Hoy parece una moda: ocurren muchos accidentes en donde la gente se va, no se hace responsable."

La familia continúa recabando material audiovisual que permita identificar al conductor, y esperan que algún testigo o registro adicional pueda aportar datos para esclarecer el hecho.