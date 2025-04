Descuento por adherir al paro: "El gobierno de Santa Fe castiga a los trabajadores", afirmó el titular de Amsafe

Entre los principales reclamos, destacó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la falta de convocatoria a paritaria nacional, y la ausencia de fondos para formación, recursos didácticos e infraestructura escolar. “El gobierno nacional definió unilateralmente un salario mínimo de $500.000, la mitad de lo que marca la línea de pobreza. Eso es un salario de indigencia”, denunció Alonso.

Duras críticas

El dirigente sindical también apuntó contra el gobierno de la provincia de Santa Fe, al que acusó de “castigar a las trabajadoras y los trabajadores” con amenazas de descuento por adherir al paro, políticas de presentismo encubierto y una actitud autoritaria. “Parece que lo único que les importa es la presencialidad, aunque eso no garantiza la calidad educativa. Sin condiciones dignas, no se puede enseñar ni aprender”, afirmó.

Además, Alonso alertó sobre las consecuencias del régimen de presentismo: “Los docentes están yendo a trabajar enfermos porque no pueden perder ese plus salarial. Esto ya lo vivimos en los años '90 y se están repitiendo situaciones graves”, advirtió.

Respecto a las negociaciones salariales, indicó que AMSAFE rechazó la última propuesta del gobierno provincial, por considerarla insuficiente ante la inflación. “El salario docente ya perdió más del 23% en lo que va del año. No solo queremos que la oferta acompañe la inflación de 2025, también que se recupere lo perdido en 2024”, sostuvo.

Por último, exigió la restitución de los concursos de titularización y traslado, suspendidos por el actual gobierno, y cuestionó la reforma previsional que afecta a los jubilados docentes. “Es vergonzoso que compañeros que aportaron durante décadas tengan que seguir pagando un aporte solidario y reciban aumentos con dos meses de demora”, concluyó Alonso.