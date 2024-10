Desde Amsafé afirmaron que "el presentismo es una extorsión a los docentes" y que no hay paros para evitar descuentos

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, afirmó que "hay docentes que tienen que ir a trabajar enfermos para no perder el presentismo".

Por temor a un nuevo descuento de días no trabajados debido a un posible paro, el gremio decidió no avanzar con esta medida de fuerza , según lo indicaron desde Amsafé.

Reclamo de Amsafé frente a la Caja de Jubilaciones: "El gobierno miente, no hay diálogo, sólo hay ajuste"

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, se posicionó sobre esto: "Estamos preocupados porque el Gobierno de la provincia no convocó a paritaria y la está intentando cerrar por decreto. Un Gobierno que nos decía que era necesario que los alumnos estén en las escuelas para poder debatir ¿Qué excusa hay ahora? Ahora están en las escuelas pero el Gobierno no nos convoca para discutir una mejora salarial".

"La propuesta es totalmente insuficiente y no da cuenta de las necesidades de los docentes, viene a reafirmar el ajuste de la ley jubilatoria ya que los jubilados percibirán sus aumentos a los 60 días. Además no da cuenta de lo que tiene que ver con situaciones de trabajo. Hay una política de ajuste feroz hacia los trabajadores que también afecta a la escuela pública", continuó.

Amsafé decidió no avanzar con un paro

Consultado sobre el por qué de la elección de no hacer paros con movilizaciones como si pasó en ocasiones anteriores, Alonso expresó: "Estas medidas son estrategias que usamos para visibilizar lo que pasa, para fortalecer el lazo de la comunidad educativa en un contexto de extorsión del Gobierno de la provincia porque al hacer una medida de fuerza la provincia aplica un descuento a nuestros haberes, se pierde el presentismo y es una extorsión hacia los docentes. Por esto optamos por otra estrategia. No nos convocan porque el Gobierno miente y lo único que quiere hacer es ajustar a los trabajadores".

"Dijeron que íbamos a tener cláusula gatillo, que íbamos a ganarle a la inflación, que íbamos a mantener nuestros derechos, que los jubilados tendrían el 82%, ahora hace todo lo contrario. No dijeron que volvería el presentismo, las maestras tienen que ir enfermas a trabajar. Los docentes tenemos que ir a trabajar enfermos para tener ese plus salarial que encima no alcanza ni para llegar a la línea de pobreza", remarcó el dirigente gremial.

En base a la titularización de cargos, Alonso remarcó: "El 8 de abril la paritaria especificó que debía convocarse a concurso de titularizaciones de nivel inicial, primario y modalidad especial. Un concurso que desde 2008 se lleva adelante todos los años, todos los gobiernos lo hicieron y es algo central como la estabilidad laboral. Hay entre 1.200 y 1.300 compañeros que titularizan por año. Esto que hace el Gobierno le cercena el derecho de esos 1.200 docentes que podían titularizar y no pueden".