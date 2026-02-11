Uno Santa Fe | Santa Fe | Economía

Desde Economía afirmaron que "los policías de menor rango tendrán ingresos por encima de la canasta básica"

El ministro de Economía Pablo Olivares aseguró que se destinarán más recursos al personal de seguridad, destacó la alta carga horaria y remarcó que el estrés laboral debe ser compensado en la política salarial

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de febrero 2026 · 10:23hs
Desde Economía afirmaron que los policías de menor rango tendrán ingresos por encima de la canasta básica

Desde Economía afirmaron que los policías de menor rango tendrán ingresos por encima de la canasta básica

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se refirió a la situación salarial del personal policial y penitenciario y sostuvo que el Gobierno provincial priorizará a los agentes de menor jerarquía para garantizar ingresos acordes al costo de vida.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, Olivares señaló que el principal problema detectado es el impacto de la alta carga horaria, que en muchos casos supera las 48 horas semanales.

“Cuando las zonas de servicio lo exigen, esa carga es mayor, lo que implica una dedicación muy alta y limita la posibilidad de contar con otros ingresos”, explicó.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Pablo Cococcioni

Estrés laboral y vida familiar

El funcionario remarcó que la exigencia horaria repercute no solo en los efectivos, sino también en sus familias. “Son hogares que dependen casi exclusivamente del salario policial. Esto genera un nivel de estrés que hoy aparece como una de las raíces del conflicto”, afirmó.

En ese sentido, recordó que hace tres años la provincia atravesaba una situación crítica en materia de seguridad, con movilizaciones y reclamos constantes por la violencia. “Hoy vemos el resultado de haber enfrentado ese problema. Pero ese esfuerzo tuvo un costo: mayor tensión y desgaste en el personal”, sostuvo.

Salarios vinculados a la canasta básica

Olivares confirmó que el Gobierno avanzará en una política salarial que garantice que ningún agente armado tenga ingresos por debajo de la canasta básica. “Todo el personal que porta un arma y cumple jornadas de 48 horas o más va a tener un ingreso que no será inferior a la canasta básica para un hogar tipo”, aseguró.

El ministro explicó que la Provincia destinará mayores partidas presupuestarias al área, con foco en el personal subalterno. “Vamos a priorizar a los rangos inferiores, que hoy son los que perciben los ingresos más bajos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la política salarial también contemplará la jerarquía y las responsabilidades. “A mayor responsabilidad, mayor salario. La jerarquización es parte del esquema que estamos construyendo”, concluyó.

• LEER MÁS: El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio: los policías sancionados serán reincorporados

Economía canasta básica
Noticias relacionadas
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante la conferencia de prensa en la que anunció que medidas para descomprimir el conflicto con la policía

El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio: los policías sancionados serán reincorporados

el gobierno inicia la discusion salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

El Gobierno inicia la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

provincia presento una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

Provincia presentó una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones