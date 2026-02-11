Desde Economía afirmaron que "los policías de menor rango tendrán ingresos por encima de la canasta básica"

El ministro de Economía Pablo Olivares aseguró que se destinarán más recursos al personal de seguridad, destacó la alta carga horaria y remarcó que el estrés laboral debe ser compensado en la política salarial

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares , se refirió a la situación salarial del personal policial y penitenciario y sostuvo que el Gobierno provincial priorizará a los agentes de menor jerarquía para garantizar ingresos acordes al costo de vida.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, Olivares señaló que el principal problema detectado es el impacto de la alta carga horaria , que en muchos casos supera las 48 horas semanales.

“Cuando las zonas de servicio lo exigen, esa carga es mayor, lo que implica una dedicación muy alta y limita la posibilidad de contar con otros ingresos”, explicó.

Estrés laboral y vida familiar

El funcionario remarcó que la exigencia horaria repercute no solo en los efectivos, sino también en sus familias. “Son hogares que dependen casi exclusivamente del salario policial. Esto genera un nivel de estrés que hoy aparece como una de las raíces del conflicto”, afirmó.

En ese sentido, recordó que hace tres años la provincia atravesaba una situación crítica en materia de seguridad, con movilizaciones y reclamos constantes por la violencia. “Hoy vemos el resultado de haber enfrentado ese problema. Pero ese esfuerzo tuvo un costo: mayor tensión y desgaste en el personal”, sostuvo.

Salarios vinculados a la canasta básica

Olivares confirmó que el Gobierno avanzará en una política salarial que garantice que ningún agente armado tenga ingresos por debajo de la canasta básica. “Todo el personal que porta un arma y cumple jornadas de 48 horas o más va a tener un ingreso que no será inferior a la canasta básica para un hogar tipo”, aseguró.

El ministro explicó que la Provincia destinará mayores partidas presupuestarias al área, con foco en el personal subalterno. “Vamos a priorizar a los rangos inferiores, que hoy son los que perciben los ingresos más bajos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la política salarial también contemplará la jerarquía y las responsabilidades. “A mayor responsabilidad, mayor salario. La jerarquización es parte del esquema que estamos construyendo”, concluyó.

