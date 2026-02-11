Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio: los policías sancionados serán reincorporados

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni instó al personal que aún no volvió a sus funciones a reincorporarse y confirmó el levantamiento de las sanciones preventivas.

11 de febrero 2026 · 10:01hs
El ministro de Justicia y Seguridad

Foto: captura canal de Youtube

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante la conferencia de prensa en la que anunció que medidas para descomprimir el conflicto con la policía
El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio: los policías sancionados serán reincorporados

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la situación registrada en la provincia durante la protesta policial y aseguró que la seguridad estuvo garantizada en todo momento, tanto en la ciudad de Santa Fe como en el resto de la provincia.

No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas”, afirmó Cococcioni, al tiempo que señaló que la operatividad policial se sostuvo entre el 80% y el 90%, consolidándose plenamente a partir de la noche del domingo.

Condiciones para el diálogo

El ministro explicó que el Gobierno provincial nunca se negó a dialogar con los efectivos, pero aclaró que la condición fue restablecer niveles razonables de patrullaje y presencia en la vía pública.

“Necesitábamos una muestra de compromiso con la ciudadanía. No hacia el Gobierno, sino hacia los rosarinos y santafesinos”, sostuvo.

Según indicó, una vez verificada la normalización del servicio, se estableció contacto con referentes del personal y se los convocó a la sede de Gobierno, donde fueron recibidos por él y por el ministro de Economía.

En ese sentido, reconoció que la ausencia de canales formales de representación sindical en la fuerza dificulta la interlocución, pero destacó el alto grado de acatamiento al pedido oficial.

Llamado a retomar el servicio

Cococcioni también instó públicamente al reducido grupo de efectivos que aún no retomó sus funciones a reintegrarse de inmediato al servicio. “Quienes fueron notificados de medidas administrativas deben presentarse, tomar el arma, el chaleco y volver al servicio ordinario”, expresó. Además, confirmó que quienes habían sido puestos en situación de disponibilidad preventiva serán reincorporados de manera inmediata.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Pablo Cococcioni

El eje del reclamo: salarios

El ministro señaló que, con el correr de los días, el conflicto se centró principalmente en una demanda salarial, vinculada a los ingresos de los agentes de menor jerarquía. “El planteo fue que el que menos gana pueda acercarse al valor de la canasta básica”, explicó.

No obstante, fue enfático al remarcar que el reclamo es legítimo: “Lo entendemos, lo consideramos aceptable y admisible. No se plantearon cosas irracionales”, afirmó.

Reconocimiento al esfuerzo de las fuerzas

Cococcioni también destacó el rol de la policía y del servicio penitenciario en los últimos dos años, en un contexto marcado por altos niveles de violencia. “Venimos de años con 400 o 450 homicidios. Les exigimos mucho porque era necesario. Hicieron un esfuerzo sobrehumano”, subrayó.

En ese marco, sostuvo que las fuerzas de seguridad tienen mayor carga horaria, mayor exposición al estrés y mayores exigencias que otros sectores del Estado, lo que justifica una política salarial diferenciada. “Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocerlos, entendemos que es correcto”, indicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que la instancia de diálogo no se agota en un solo encuentro y que continuará en los próximos días. “Estamos atendiendo la situación de más de 25 mil policías y más de 4 mil penitenciarios. Gracias a ellos hemos podido mejorar los niveles de seguridad”, concluyó.

• LEER MÁS: Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Gobierno efectivos patrullaje
Noticias relacionadas
desde economia afirmaron que los policias de menor rango tendran ingresos por encima de la canasta basica

Desde Economía afirmaron que "los policías de menor rango tendrán ingresos por encima de la canasta básica"

el gobierno inicia la discusion salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

El Gobierno inicia la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

provincia presento una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

Provincia presentó una nueva propuesta, pero la protesta policial se mantiene

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones