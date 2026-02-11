El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio: los policías sancionados serán reincorporados

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni instó al personal que aún no volvió a sus funciones a reincorporarse y confirmó el levantamiento de las sanciones preventivas.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante la conferencia de prensa en la que anunció que medidas para descomprimir el conflicto con la policía

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , brindó detalles sobre la situación registrada en la provincia durante la protesta policial y aseguró que la seguridad estuvo garantizada en todo momento , tanto en la ciudad de Santa Fe como en el resto de la provincia.

“ No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas ”, afirmó Cococcioni, al tiempo que señaló que la operatividad policial se sostuvo entre el 80% y el 90% , consolidándose plenamente a partir de la noche del domingo.

Condiciones para el diálogo

El ministro explicó que el Gobierno provincial nunca se negó a dialogar con los efectivos, pero aclaró que la condición fue restablecer niveles razonables de patrullaje y presencia en la vía pública.

“Necesitábamos una muestra de compromiso con la ciudadanía. No hacia el Gobierno, sino hacia los rosarinos y santafesinos”, sostuvo.

Según indicó, una vez verificada la normalización del servicio, se estableció contacto con referentes del personal y se los convocó a la sede de Gobierno, donde fueron recibidos por él y por el ministro de Economía.

En ese sentido, reconoció que la ausencia de canales formales de representación sindical en la fuerza dificulta la interlocución, pero destacó el alto grado de acatamiento al pedido oficial.

Llamado a retomar el servicio

Cococcioni también instó públicamente al reducido grupo de efectivos que aún no retomó sus funciones a reintegrarse de inmediato al servicio. “Quienes fueron notificados de medidas administrativas deben presentarse, tomar el arma, el chaleco y volver al servicio ordinario”, expresó. Además, confirmó que quienes habían sido puestos en situación de disponibilidad preventiva serán reincorporados de manera inmediata.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Pablo Cococcioni

El eje del reclamo: salarios

El ministro señaló que, con el correr de los días, el conflicto se centró principalmente en una demanda salarial, vinculada a los ingresos de los agentes de menor jerarquía. “El planteo fue que el que menos gana pueda acercarse al valor de la canasta básica”, explicó.

No obstante, fue enfático al remarcar que el reclamo es legítimo: “Lo entendemos, lo consideramos aceptable y admisible. No se plantearon cosas irracionales”, afirmó.

Reconocimiento al esfuerzo de las fuerzas

Cococcioni también destacó el rol de la policía y del servicio penitenciario en los últimos dos años, en un contexto marcado por altos niveles de violencia. “Venimos de años con 400 o 450 homicidios. Les exigimos mucho porque era necesario. Hicieron un esfuerzo sobrehumano”, subrayó.

En ese marco, sostuvo que las fuerzas de seguridad tienen mayor carga horaria, mayor exposición al estrés y mayores exigencias que otros sectores del Estado, lo que justifica una política salarial diferenciada. “Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocerlos, entendemos que es correcto”, indicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que la instancia de diálogo no se agota en un solo encuentro y que continuará en los próximos días. “Estamos atendiendo la situación de más de 25 mil policías y más de 4 mil penitenciarios. Gracias a ellos hemos podido mejorar los niveles de seguridad”, concluyó.

