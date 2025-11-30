El Tribunal de Faltas de la Ciudad de Santa Fe informa que, desde el lunes 1 de diciembre de 2025 estará habilitado el turnero web. A partir del 15 de diciembre, la atención al público, en San Luis 3078, se realizará exclusivamente mediante turnos gestionados a través de la web.
Desde el 15 de diciembre, el Tribunal de Faltas atenderá únicamente con turnos web
El turnero se pondrá en funcionamiento desde este lunes 1 de diciembre, pero la obligatoriedad de utilizar este medio será a partir del 15
Excepciones sin turno previo en el Tribunal de Faltas
Podrán presentarse sin turno únicamente los siguientes casos:
- Vehículos retenidos dentro de las últimas 72 horas.
- Audiencias programadas para el día en curso.
En estas situaciones, los interesados podrán acudir directamente al Tribunal sin gestionar turno previo.
Para el resto de los trámites –incluyendo liquidación y/o audiencias por actas labradas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV)– será obligatorio contar con un turno solicitado vía web.
Cómo solicitar un turno
Los turnos pueden gestionarse a través de las siguientes vías:
Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe :
Sitio web oficial de la Municipalidad:
Accediendo al botón “Turnos Tribunal de Faltas” ubicado en el margen inferior de la página.
Horarios de atención del Tribunal de Faltas
- Lunes a viernes: de 7.30 a 17.
- Guardias (sábados y feriados): de 8 a 16.
La Caja Recaudadora funcionará en los mismos horarios para facilitar la gestión integral de los trámites.
El Tribunal de Faltas está ubicado en calle San Luis 3078 y permanece cerrado los días domingo, 1° de mayo, Día del Trabajador Municipal, 25 de diciembre y 1 de enero.