Desde el 15 de diciembre, el Tribunal de Faltas atenderá únicamente con turnos web

30 de noviembre 2025 · 10:09hs
El Tribunal de Faltas de la Ciudad de Santa Fe informa que, desde el lunes 1 de diciembre de 2025 estará habilitado el turnero web. A partir del 15 de diciembre, la atención al público, en San Luis 3078, se realizará exclusivamente mediante turnos gestionados a través de la web.

Excepciones sin turno previo en el Tribunal de Faltas

Podrán presentarse sin turno únicamente los siguientes casos:

  • Vehículos retenidos dentro de las últimas 72 horas.
  • Audiencias programadas para el día en curso.

En estas situaciones, los interesados podrán acudir directamente al Tribunal sin gestionar turno previo.

Para el resto de los trámites –incluyendo liquidación y/o audiencias por actas labradas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV)– será obligatorio contar con un turno solicitado vía web.

Cómo solicitar un turno

Los turnos pueden gestionarse a través de las siguientes vías:

Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe :

https://goo.su/1vqzgTv

Sitio web oficial de la Municipalidad:

www.santafeciudad.gov.ar

Accediendo al botón “Turnos Tribunal de Faltas” ubicado en el margen inferior de la página.

Horarios de atención del Tribunal de Faltas

  • Lunes a viernes: de 7.30 a 17.
  • Guardias (sábados y feriados): de 8 a 16.

La Caja Recaudadora funcionará en los mismos horarios para facilitar la gestión integral de los trámites.

El Tribunal de Faltas está ubicado en calle San Luis 3078 y permanece cerrado los días domingo, 1° de mayo, Día del Trabajador Municipal, 25 de diciembre y 1 de enero.

