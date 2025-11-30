Desde el 15 de diciembre, el Tribunal de Faltas atenderá únicamente con turnos web

El turnero se pondrá en funcionamiento desde este lunes 1 de diciembre, pero la obligatoriedad de utilizar este medio será a partir del 15

El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe

El Tribunal de Faltas de la Ciudad de Santa Fe informa que, desde el lunes 1 de diciembre de 2025 estará habilitado el turnero web . A partir del 15 de diciembre , la atención al público, en San Luis 3078 , se realizará exclusivamente mediante turnos gestionados a través de la web .

Vehículos retenidos dentro de las últimas 72 horas.

Audiencias programadas para el día en curso.

En estas situaciones, los interesados podrán acudir directamente al Tribunal sin gestionar turno previo.

Para el resto de los trámites –incluyendo liquidación y/o audiencias por actas labradas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV)– será obligatorio contar con un turno solicitado vía web.

Cómo solicitar un turno

Los turnos pueden gestionarse a través de las siguientes vías:

Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe :

https://goo.su/1vqzgTv

Sitio web oficial de la Municipalidad:

www.santafeciudad.gov.ar

Accediendo al botón “Turnos Tribunal de Faltas” ubicado en el margen inferior de la página.

Horarios de atención del Tribunal de Faltas

Lunes a viernes: de 7.30 a 17.

Guardias (sábados y feriados): de 8 a 16.

La Caja Recaudadora funcionará en los mismos horarios para facilitar la gestión integral de los trámites.

El Tribunal de Faltas está ubicado en calle San Luis 3078 y permanece cerrado los días domingo, 1° de mayo, Día del Trabajador Municipal, 25 de diciembre y 1 de enero.