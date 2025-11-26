La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

La empresa Cliba comenzó a recorrer 19 nuevas calles en barrio Centenario. A principios de noviembre, la ampliación de recolección de residuos se hizo en 14 cuadras de Nueva Pompeya. El objetivo es sumar 64 cuadras de la ciudad antes de fin de año.

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos domiciliarios a 19 nuevas cuadras de barrio Centenario que históricamente carecían de este servicio esencial. Esta ampliación es parte del ambicioso plan de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti para lograr una ciudad más limpia y ordenada, que prevé la incorporación de 64 nuevas cuadras a la recolección domiciliaria en siete barrios antes de fin de año.

A principios de noviembre, la ampliación se puso en marcha en Nueva Pompeya, donde el servicio de recolección de residuos puerta a puerta se extendió a 14 cuadras. En los próximos días, y para cumplir con la meta de llegar a siete barrios, se completará Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, San Agustín, Abasto y Yapeyú. Esta medida, que no se implementaba desde hace nueve años, busca dar respuesta a una necesidad histórica de los vecinos y combatir la formación de microbasurales en distintos sectores de la capital santafesina.

"Barrio Centenario es el segundo barrio donde comienza la recolección de basura sobre calles donde nunca había pasado el camión. Estamos incrementando 19 calles, lo que da que la totalidad del barrio Centenario va a tener recolección de basura", contó el intendente Juan Pablo Poletti.

La iniciativa busca transformar zonas críticas, como la adyacente al canal Tacca, donde la falta de recolección generaba microbasurales. "Esto con el compromiso de los vecinos, la empresa Cliba y la Municipalidad, entre todos, armar un equipo que juegue de titular para tener la ciudad más limpia que es lo que todos queremos", enfatizó el mandatario local.

Meta 2026: 200 nuevas cuadras

La ampliación en Centenario se suma a la realizada previamente en Nueva Pompeya y representa un paso firme hacia la meta de incorporar 64 nuevas cuadras al sistema de recolección puerta a puerta antes de fin de año. El objetivo final de la gestión es alcanzar las 200 cuadras de ampliación para el año 2026.

Jonathan Canavese, subsecretario de Desarrollo Sustentable municipal, detalló la planificación: "El objetivo es 64 cuadras de acá hasta fin de año y llegar a las 200 cuadras de ampliación de basura en el 2026 en distintos barrios de la ciudad que, como dijo el intendente Poletti, nunca tuvieron recolección", dijo.

Para hacer posible esta intervención y que los camiones recolectores puedan pasar por estas nuevas arterias, la Municipalidad realizó trabajos de infraestructura necesarios, como el levante y despeje de cables que se encontraban a baja altura; la poda y corrección de árboles que obstaculizaban la circulación; y arreglos menores de calles, entre otros.

Compromiso de todos

El presidente de la vecinal Centenario, José Cettour, celebró la iniciativa: "Me parece muy buena la iniciativa porque es un reclamo de hace muchísimos años, sobre todo las calles de la parte sur del barrio, de la Villa Centenario y eso traía aparejado la formación de basurales y basura por todo desperdigada", dijo.

“Desde que tengo uso de razón siempre se reclamó por el servicio pero siempre hubo maraña de cable, y faltaba la poda, entonces el camión tenía inconvenientes para circular, ahora se está solucionando ese problema y ya empezaron las pruebas pilotos. Le pedimos a los vecinos que saquen los días que corresponde y que pongan cestos para que no haya tantos basurales en la calle”, agregó el vecinalista.

La prueba piloto realizada este fin de semana en las 19 cuadras nuevas de Centenario funcionó exitosamente con "muy buena recepción de parte de los vecinos", según comentó Canavese. Tanto los funcionarios como el vecinalista coincidieron en que es importante que los vecinos colaboren para que “entre todos tengamos una ciudad más limpia”.

Por este motivo, se le solicita a los vecinos que respeten los cronogramas y que prevean la instalación de cestos en altura.

Los lunes y jueves están destinados exclusivamente a la recolección de residuos secos (reciclables).