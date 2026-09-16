Santo Tomé y su deuda millonaria con ASSA: el oficialismo en el Concejo frenó la citación a Weiss Ackerley y la comisión investigadora

Con sus cinco votos, el bloque oficialista transformó y flexibilizó el pedido de citación al intendente en una comunicación donde "vería con agrado" su presencia. Los proyectos para investigar el origen del pasivo pasaron a comisión, mientras que se aprobó por unanimidad un pedido de informes dirigido a la empresa estatal .

Santo Tomé: el oficialismo frenó la citación obligatoria a Weiss Ackerley por la deuda con ASSA.

El Concejo Municipal de la ciudad de Santo Tomé abrió este martes la primera página de la historia de tensión política por la deuda millonaria que mantiene el municipio con Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), que se conoció la semana pasada.

En una jornada marcada por cruces reglamentarios, la bancada del oficialismo utilizó su mayoría (5 a 4) para frenar el tratamiento sobre tablas de la creación de una Comisión Investigadora Especial y del pedido de informes directo al Ejecutivo, al tiempo que flexibilizó la citación formal al intendente Miguel Weiss Ackerley.

El proyecto impulsado por los ediles opositores Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell buscaba citar mediante una Resolución obligatoria al jefe municipal para que brinde explicaciones sobre la evolución del pasivo, pagos efectuados, acciones judiciales y el destino de los fondos recaudados en concepto del servicio.

View this post on Instagram

Citación formal al intendente Miguel Weiss Ackerley

Sin embargo, los cinco concejales alineados con la Intendencia impusieron la modificación del texto a una Comunicación, una figura de menor peso jurídico que expone que el cuerpo "vería con agrado" la concurrencia del mandatario. Tras el cambio de formato, la Comunicación fue votada por la totalidad de los ediles.

LEER MÁS: Traspaso del agua en Santo Tomé a ASSA: el proyecto va al Concejo y exigen explicaciones por la deuda municipal de $6.000 millones

Por el contrario, el único punto que cosechó un consenso inmediato fue el pedido de informes remitido directamente a ASSA. La Resolución, aprobada por unanimidad, exige a la empresa estatal la entrega de documentación sobre los saldos actualizados de la deuda, convenios suscriptos con el Municipio santotomesino, historial de pagos y el estado procesal del litigio judicial en curso.

En lugar de emitir una Resolución formal para citar al intendente y exigir documentación respaldatoria, el texto aprobado bajo la figura de Comunicación expresa simplemente que el Concejo 'vería con agrado' su presencia.

Oposiciones, comisiones y el trasfondo del traspaso del servicio de agua

La dinámica parlamentaria arrojó las siguientes definiciones sobre las iniciativas presentadas:

Comisión Investigadora a revisión: la bancada opositora no alcanzó los votos para tratar sobre tablas la conformación de un cuerpo especial investigativo que reconstruya el origen del conflicto desde 2023. La propuesta pasó a la Comisión de Gobierno.

Informes bloqueados al Ejecutivo: el requerimiento de información contable y presupuestaria dirigido a la Municipalidad corrió el mismo destino y será evaluado en comisión antes de llegar al recinto.

El debate de fondo: la pulseada política se da como antesala al proyecto que remitirá el Ejecutivo municipal en las próximas semanas para solicitar la autorización legislativa para el traspaso del servicio de agua potable y cloacas a la órbita de ASSA.

Histórico cambio en Santo Tomé

La Provincia y el municipio de Santo Tomé anunciaron, días después de conocerse la deuda de $6.000 millones a ASSA por parte de la municipalidad, el inicio del proceso para que Aguas Santafesinas asuma la prestación directa del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad.

El objetivo, según indicaron, es avanzar hacia un sistema con mayor capacidad de inversión y una estructura acorde al crecimiento poblacional de la localidad.

El anuncio fue realizado este viernes por autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron que se trata de una decisión política de gran trascendencia para Santo Tomé, una de las principales ciudades de Santa Fe y actualmente una de las pocas localidades de esa escala que mantiene la prestación del servicio de agua y cloacas bajo administración municipal.