Este lunes dos personas desaparecieron de la superficie de la laguna Setúbal y son buscadas por buzos tácticos de Santa Fe. Debido a la bajante que presenta el río en las costas de la ciudad, varias personas intentaron en las últimas horas cruzar caminando la laguna desoyendo las advertencias de expertos que sostienen que una travesía de ese tipo es muy peligrosa.

· LEER MÁS: Habían advertido que "es muy peligroso" cruzar la laguna Setúbal a pie

Horas antes del suceso, que tiene en vilo a la ciudad de Santa Fe, el intendente Emilio Jatón fue consultado sobre los controles para que la gente no corra este tipo de riesgos y el mandatario local respondió: "Es peligroso porque no sabemos cómo está el terreno. Nosotros insistimos en que no se debe hacer, pero la gente a veces hace ese tipo de cosas a las que nosotros, desde el Estado, no podemos poner límites".

Jatón San Martín.png El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, se refirió a los peligros de cruzar la laguna Setúbal a pie luego del acto en el que se recordó al general José de San Martín.

Las declaraciones del intendente Emilio Jatón hacen referencia a las dificultades de ejercer un control debido a las extensiones de las playas que tiene la ciudad. Sin embargo, las evidencias de los hechos hacen que se deba pensar en un esquema de control preventivo para evitar este tipo de siniestros.

· LEER MÁS: Con buzos tácticos buscan a dos personas que desaparecieron en la laguna Setúbal

En la ciudad de Santa Fe todavía están en el imaginario social los relatos de los cruces de la laguna Setúbal en el siglo pasado. Pero el suelo del curso de agua cambió y hoy resulta sumamente peligroso intentar un cruce de costa a costa.

· LEER MÁS: Proponen medidas para que la gente no camine por el suelo de la laguna Setúbal

"Con la situación en la que está actualmente la laguna parece que sería fácil cruzarla caminando pero recordemos que el fondo de la misma cambió rotundamente en los últimos 60 años, de una laguna con fondo de arena a una de limo arcilloso. Es un sedimento muy pegajoso, muy comprimido, que puede dejarte enterrado. Lo estamos viendo con vehículos que han quedado varados en los últimos tiempos. Hay sectores de la laguna que tienen este barro, podría provocar accidentes", le dijo a UNO Santa Fe el Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del Instituto Nacional del Agua en la región litoral (INA).