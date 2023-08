Desde el ministerio de Educación aseguran que no se eliminó la repitencia en las escuelas: ahora es una "decisión institucional"

A meses de que termine la gestión de Omar Perotti, el ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc, se expresó respecto a una de las medidas más criticadas en su cartera: la no repitencia en las escuelas. En diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, sostuvo los alumnos pueden repetir de año, pero ya no es una decisión que tome un solo maestro sino la institución.

Debloc aclaró una de las medidas más criticadas de su cartera: "En realidad la repitencia como tal no está eliminada del sistema, lo que pasa es que ahora es una decisión institucional, no lo define un solo maestro. Sino que la institución en un consejo académico decide si dada la trayectoria muy fragilizada que tiene debe permanecer en el mismo curso o pasar. En general, la escuela tiende a hacerlo pasar y acompañarlo para que reincorpore lo que le está faltando, pero avanzando, no quedándose también con lo que ya sabe, aprendió y no se lo acreditaron".