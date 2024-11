Desde el Ministerio de Seguridad buscan evitar "un rebote de violencia en Rosario" tras el crimen de Pillín Bracamonte

“No vamos a minimizar el hecho y sus implicancias, por eso se trabaja fuertemente en reajustar el despliegue policial en conjunto”, indicó y consideró: “Podemos reformular para poder anticipar y prevenir mejor posibles repercusiones pero el trabajo en conjunto se dio desde el primer momento de manera coordinada”.

Violencia

“Vamos a evitar que este hecho se use para reinstalar una vuelta al pasado en Rosario. Vamos a cuidar al máximo lo logrado en estos 11 meses para que los rosarinos vivan tranquilos”, manifestó.

Consultado acerca de la ausencia policial en el momento del doble asesinato, Cococcioni explicó que el despliegue de seguridad en este tipo de eventos, se efectúa a partir de un sistema de postas de ingresos y egresos lo que no implica una refuerzo de alguna cuadra en particular. “La prioridad es la desconcentración, no es costumbre aportar un policía en cada metro”, apuntó.

“Al procedimiento no lo vemos mal, lo que hubo acá es una persona que había sido objeto de 29 atentados a su vida con pocas medidas de autopreservación, y hasta mostrándose, repitiendo sus rutinas una y otra vez a pesar de que tenía prohibición de ingreso a la cancha”, analizó el funcionario y concluyó en ese sentido: “El hecho no pudo ser previsto, ahora hay que esclarecerlo y reforzar la prevención en calle que nos va a permitir evitar un rebote de violencia”.

Por último, declaró que no se descarta ninguna hipótesis: “No se puede descartar ninguna, son hechos que producen conmoción, son disruptivos, muchos tienen preguntas sobre lo que va a pasar, pero siempre en casos así, trabajando eficientemente, se logra dilucidar el hecho”.

