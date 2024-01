Desde la UTN aseguran que la reconducción del presupuesto 2023 "alcanza sólo para llegar al mes de abril"

El decano expresó que en la cúpula educativa del establecimiento se encuentran "en alerta total". "Esto significa que en el mes de abril deberemos tener partidas extraordinarias para sueldos docentes y no docentes, y actividades anexas", detalló.

"Si a esto le sumamos los aumentos de tarifas, que ya veníamos con un déficit porque lo que nos giraba rectorado no alcanzaba para cubrir los servicios, nos pone en una situación muy complicada", explicó el decano.

Universidad Nacional del Litoral

En el mismo sentido, autoridades de la Universidad Nacional del Litoral expresaron anteriormente su preocupación ante la total incertidumbre por la falta de definiciones en materia educativa del nuevo gobierno nacional.

Enrique Mammarella, rector de la entidad, declaró que "no hay forma que la universidad funcione todo el año" con estos recursos.

"La universidad claramente no puede funcionar si pensamos tener el mismo presupuesto ejecutado en el año 2023. Ya lo que nosotros pagamos de insumos y servicios a valores de enero del 2023 no van a ser los mismos valores en enero del 2024, aunque no aumentáramos los salarios. No hay forma de que la universidad funcione todo el año. Los créditos te alcanzarán para algunos meses", detalló.

"Cosas que se están ejecutando ahora se incrementan día a día. Cuando nosotros tenemos obras bajo presupuesto universitario, las redeterminaciones de obra mes a mes implican más presupuesto, más gastos. La factura de servicios, aún manteniendo los mismos niveles, no sabemos qué aumento tendrán la liberación del precio de la energía. Aunque paguemos el dólar oficial para las importaciones, nosotros ahora tenemos un dólar del doble de lo que pagamos nuestros insumos para que nuestros laboratorios funcionen, para que se puedan hacer los trabajos prácticos, para comprar equipamiento y para comprar repuestos", agregó Mammarella.