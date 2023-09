Se está impulsando una modificación en la Ley de Tránsito para que camioneros de otros países no puedan salir del país si tienen multas por pagar.

Por esto, desde Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se impulsa junto con su par nacional la modificación a la Ley de Tránsito en el Congreso que contemple que los choferes de otros países que infrinjan normas de tránsito en Argentina no puedan salir del país sin antes pagar por la penalidad que les cabe.

De esto se refirió el secretario de la APSV, Osvaldo Aymo, quien manifestó en diálogo con LT10: "Tenemos un problema no solo en la provincia de Santa Fe sino en todo el país".

"Por una iniciativa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe en este momento se introdujo en la Cámara de Diputados del Congreso un proyecto para sancionar a los conductores de otros países. Hay que tener cuidado con una cuestión que es que estos conductores tienen licencia en países limítrofes", refirió sobre la iniciativa.

"En Brasil por ejemplo se multa al conductor y si no paga la infracción no puede salir del país. Eso no lo tenemos nosotros en nuestra legislación y fue lo que planteamos en Santa Fe porque nos sucedió con un conductor profesional alcoholizado en 2021, siendo el caso de un conductor proveniente de Bolivia con una carga de combustible que dio positivo en 1.78, en el puesto de control de Ceres en Ruta 34, el fiscal le retuvo la licencia", continuó sobre esto Aymo.

"Un mes y medio después el mismo camionero dio positivo de alcoholemia en 1.74 en el mismo control con otra licencia y otro camión. Allí dimos la voz de alarma a la ANSV y a partir de eso se impulsó el proyecto para modificar la Ley de Tránsito para trabajar fuertemente en los puestos fronterizos", relató.

Una zona peligrosa

Avenida Alem, ruta del Mercosur por su tránsito internacional, se convirtió en los últimos años en una arteria de circulación más de todos los santafesinos. En ese contexto, se registraron una serie de siniestros en los últimos años que mezcla dos factores: la velocidad y el no respeto de los semáforos.

Una innumerable cifra de camiones con cargas de todo tipo, y provenientes de todas las provincias del país, como también de países limítrofes, circulan a diario por el corazón de la ciudad, que al mismo tiempo, es una zona cada vez más usada por los santafesino en los horarios picos para evitar las calles del centro y microcentro.

Las imágenes son elocuentes. La brutalidad del impacto es tal, que el Ford Fiesta que cruzaba con el verde del semáforo la avenida Alem, fue impactado en el medio y arrastrado varios metros. La conductora, víctima del choque, quedó en estado de shock tras el impacto y fue trasladada al hospital Cullen para su atención. El auto quedó destruido.

