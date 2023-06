Advierten que "hay 15% de desnutrición infantil y 65% de malnutrición" en barrio San Agustín

"Atendemos en tres centros distintos de Santa Fe, San Agustín, Santa Rosa de Lima y Varadero Sarsotti, y la verdad que es alarmante lo que estamos viendo. Del relevamiento que hicimos el año pasado con el camión sanitario de Conin, que es una unidad pediátrica móvil, surgieron estadísticas alarmantes. Hay 15% de desnutrición infantil y 65% de malnutrición en los chicos en San Agustín, vemos muchos casos que están no tienen los suficientes nutrientes para crecer de forma sana. Vemos nenes con peso adecuado o excesivo pero que la talla no es la que corresponde para su edad, eso es producto de comer alimentos que no los nutren sanamente", precisó.

Depetris indicó esta mala alimentación no solo se dan entre los chicos de menos recursos: "Hay mucho desconocimiento por parte de las familias en cuanto a los nutrientes que les tienen que dar, a lo mejor creen que con un plato de fideos pueden solucionar el alimento, que sí lo va a satisfacer, pero no le dá los nutrientes necesarios. La asociación hace un abordaje integral del niño, no solo se atiende clínicamente por su malnutrición o desnutrición, sino que se le intenta dar herramientas a las madres, evaluando su problemática social". Los profesionales les enseñan a cocinar con alimentos que no son tan caros y que pueden dar o suplantar la proteína que el niño o niña necesita para crecer.

"No es solo el cuerpo o la talla la preocupación. El cerebro que está malnutrido no se va a desarrollar correctamente, entonces será un chico que no pueda terminar una escuela ya que no va a tener las neuronas suficientes como para salir adelante el día de mañana, y de estudiar una carrera terciaria o universitaria ni hablar. Se vuelve algo crónico, son los chicos que hoy están en la calle pidiendo o limpiando vidrios porque no tienen otra salida laboral para seguir", sostuvo sobre las consecuencias que buscan combatir desde Conin.

Esta lucha por la malnutrición y desnutrición es llevada a cabo por medio de un equipo de 20 personas, entre los cuales hay profesionales como pediatrías, nutricionistas, psicopedagogos, psicólogos y maestras jardineras. Y añadió: "El cerebro necesita 50 % de alimentación sana y 50% de estimulación temprana, y vemos que también falta esa segunda parte, la estimulación a través de juegos, la relación amorosa entre la madre y el hijo que también incentiva ese crecimiento sano".

"Toda ayuda monetaria que podamos recibir para poder pagarle los honorarios a los profesionales con los que trabajamos bienvenido sea. Además de ropa en buen estado que se pueda vender", señaló Depetris. A su vez, la organización está abierta a recibir voluntarios que quieran participar de determinadas actividades.

