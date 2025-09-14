EPE reduce la burocracia y digitaliza gestiones: algunos trámites podrán resolverse hasta 18 veces más rápido

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe simplifica la tramitación de factibilidades de suministro eléctrico, con plazos que pasarán de meses a días y un proceso 100 % digital.

En el marco del plan de ordenamiento y eficiencia, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez , confirmó que la empresa avanza en una normativa que tendrá un alto impacto positivo en el sector productivo, comercial y de la construcción .

La empresa mplementará una reducción de plazos , resolviendo factibilidades de hasta 300 kW en 7 a 15 días y las de más de 300 kW en hasta 50 días , con lo que los tiempos se acortan entre 9 y 18 veces .

Además, los emprendimientos productivos recibirán exenciones en cargos de expansión de la red de Alta Tensión, mientras que los trámites serán 100 % digitales, eliminando la necesidad de concurrir a sucursales. Se extiende a 12 meses la presentación del proyecto técnico con prórroga automática y se simplifica la gestión financiera, permitiendo un único pago que compense deudas y créditos, unificando criterios y estableciendo responsables y plazos concretos para cada etapa del trámite.

“Vamos a lograr que los trámites de factibilidad se hagan entre 9 y 18 veces más rápido. Además, eliminamos pedidos injustificados y estamos poniendo a la EPE como aliada del sector privado, sin trabas ni palos en la rueda”, afirmó Rodríguez.

Según detalló la presidenta, la medida se basa en criterios de eficiencia, digitalización y desburocratización del Estado, lo que permitirá reducir la burocracia y agilizar los procesos, beneficiando directamente a desarrollos inmobiliarios, comerciales e industriales en toda la provincia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “esta es la EPE que queremos: ágil, cercana, sin trabas burocráticas, que deja atrás una forma de trabajar que demora inversiones de los privados. Modernizar la estructura de la empresa y la relación con el usuario es fundamental, además de avanzar con las inversiones en infraestructura”.

Los principales puntos de la medida