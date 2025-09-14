Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

EPE reduce la burocracia y digitaliza gestiones: algunos trámites podrán resolverse hasta 18 veces más rápido

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe simplifica la tramitación de factibilidades de suministro eléctrico, con plazos que pasarán de meses a días y un proceso 100 % digital.

14 de septiembre 2025 · 10:23hs
En el marco del plan de ordenamiento y eficiencia, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, confirmó que la empresa avanza en una normativa que tendrá un alto impacto positivo en el sector productivo, comercial y de la construcción.

La empresa mplementará una reducción de plazos, resolviendo factibilidades de hasta 300 kW en 7 a 15 días y las de más de 300 kW en hasta 50 días, con lo que los tiempos se acortan entre 9 y 18 veces.

EPE: desde septiembre, las altas de servicio y cambios de titularidad serán solo vía online

Además, los emprendimientos productivos recibirán exenciones en cargos de expansión de la red de Alta Tensión, mientras que los trámites serán 100 % digitales, eliminando la necesidad de concurrir a sucursales. Se extiende a 12 meses la presentación del proyecto técnico con prórroga automática y se simplifica la gestión financiera, permitiendo un único pago que compense deudas y créditos, unificando criterios y estableciendo responsables y plazos concretos para cada etapa del trámite.

“Vamos a lograr que los trámites de factibilidad se hagan entre 9 y 18 veces más rápido. Además, eliminamos pedidos injustificados y estamos poniendo a la EPE como aliada del sector privado, sin trabas ni palos en la rueda”, afirmó Rodríguez.

Según detalló la presidenta, la medida se basa en criterios de eficiencia, digitalización y desburocratización del Estado, lo que permitirá reducir la burocracia y agilizar los procesos, beneficiando directamente a desarrollos inmobiliarios, comerciales e industriales en toda la provincia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “esta es la EPE que queremos: ágil, cercana, sin trabas burocráticas, que deja atrás una forma de trabajar que demora inversiones de los privados. Modernizar la estructura de la empresa y la relación con el usuario es fundamental, además de avanzar con las inversiones en infraestructura”.

Los principales puntos de la medida

  • Reducción de plazos: las factibilidades de hasta 300 kW se resolverán en 7 a 15 días, contra los 2 a 9 meses actuales. Las factibilidades de más de 300 kW, que hoy demoran entre 6 y 18 meses, tendrán un plazo máximo de 50 días. “Vamos a reducir los tiempos entre 9 y 18 veces”, enfatizó Rodríguez.

  • Beneficios para emprendimientos productivos: se otorgarán exenciones en cargos de expansión de la red de Alta Tensión, especialmente para solicitantes hasta 190 kW y para industrias hasta 300 kW durante 6 meses.

  • Digitalización completa: el trámite será 100 % digital, eliminando la necesidad de concurrir a sucursales o transportar documentación física. “La gente podrá iniciar su expediente desde su oficina o desde su casa”, señaló Rodríguez.

  • Flexibilidad en la presentación del proyecto técnico: se extendió el plazo a 12 meses, con prórroga automática en caso de adecuaciones.

  • Simplificación financiera y control de plazos: se reducirá la cantidad de instancias de pago, permitiendo un único momento de liquidación que compense deudas y créditos automáticamente. Además, se unificarán criterios para todos los tipos de suministro y se establecerán plazos y responsables concretos para cada etapa del trámite.

