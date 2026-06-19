Día del Padre en Santa Fe: el comercio abrirá el sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

El sector comercial apuesta a un repunte de ventas y coinciden en que la fecha es una oportunidad para reactivar la actividad en un contexto económico complicado.

Comercios en Santa Fe: Abrirán sus puertas el sábado feriado por el Día del Padre, esperando un repunte en las ventas.

El comercio santafesino se prepara para un fin de semana con importantes expectativas de ventas en la previa del Día del Padre . La coincidencia con el feriado nacional del Día de la Bandera genera una situación particular para el sector: la mayoría de los locales optará por abrir sus puertas para no resignar una de las fechas más relevantes del calendario comercial.

Este domingo se celebra el Día del Padre y el sector comercial de la ciudad de Santa Fe lo afronta con una estrategia clara: promociones bancarias de hasta 30% de ahorro, descuentos en efectivo y cuotas sin interés para atraer a los compradores en un contexto económico que sigue siendo exigente.

Carlos Arese, del Centro Comercial de Santa Fe, sintetizó el escenario: "Se da una casualidad porque el sábado es feriado nacional, pero al mismo tiempo forma parte de un fin de semana muy importante para el comercio minorista por las compras vinculadas al Día del Padre."

Una fecha clave en un contexto difícil

Los tres sectores consultados coinciden en que las expectativas son moderadas pero positivas. La actividad comercial viene atravesando meses de retracción y el Día del Padre aparece como una oportunidad de repunte acotado.

En diálogo con UNO Santa Fe, Adriana De Pedro, presidenta de la Asociación de Amigos de Calle San Martín, fue clara al respecto: "Siempre los comerciantes apostamos a ser positivos y poner nuestro granito de arena para hacer un desequilibrio que viene en planicie. Se va a vender un poco más, sí, seguro, pero no el hecho de decir bueno, vendí tres veces más de lo que vengo vendiendo. Hay una realidad que hay que adaptarse".

En esa misma línea, Arese señaló que "muchos comerciantes tienen expectativas de una buena actividad durante estos días", aunque aclaró que no existe una decisión uniforme para todo el sector y que cada empleador podrá optar libremente por trabajar o no el sábado. Quienes lo hagan deberán abonar a sus empleados la remuneración correspondiente a una jornada feriada, con el pago doble establecido por la legislación laboral.

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La peatonal San Martín, con el 90% de los locales abiertos

En la peatonal, la apuesta es clara. De Pedro confirmó que casi la totalidad de los comercios atenderá este sábado: "Mañana, si bien es feriado, el comercio va a estar abierto, la mayoría, te diría casi el 90%. Algunos van a ser horarios corridos de 9 a 20:30 y otros lo harán cortado".

José Busiemi

La dirigente comercial destacó además la expectativa de turismo como factor adicional: "La peatonal va a estar abierta y esperando más que nada todo lo que es turismo, que siempre apuesta mucho a Santa Fe".

Para atraer clientes, los comercios de la peatonal desplegaron un abanico de promociones bancarias. Con Tarjeta Naranja, los compradores acceden a un 15% de reintegro con tope de 20.000 pesos y hasta 3 cuotas sin interés con Plan Z. Con Tarjeta Banco Santa Fe, el ahorro llega al 30% con tope de reintegro de 30.000 pesos y 3 cuotas sin interés. Con Tarjeta Banco Nación, el descuento es del 25% con tope de 30.000 pesos y hasta 9 cuotas sin interés. A esto se suma un 15% de descuento para quienes paguen en efectivo. "Son anzuelos importantes para captar nuestros clientes en este momento", subrayó De Pedro.

Además, los locales gastronómicos de peatonal San Martín abrirán sus puertas también para acompañar a los comercios con las promociones para el Día del Padre, con precios especiales.

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Ribera Shopping: hasta 30% de ahorro y nueve cuotas sin interés

Ribera Shopping también se suma al movimiento con una propuesta que apunta tanto al público local como al del interior de la provincia. Florencia Farioli, responsable de Marketing del centro comercial, detalló en RTS los beneficios disponibles: "Salimos a hacer convenios con todas las entidades bancarias de la provincia y también de la nación: Banco Nación, Banco Francés, Naranja, Galicia, Banco Santa Fe. Tenemos en algunos casos hasta 30% de reintegro, algunos sin tope, y hasta nueve cuotas sin tope alguno. Es difícil de conseguir hoy".

El shopping funcionará este sábado en horario corrido de 10 a 21 horas en los locales comerciales, y los gastronómicos extenderán su atención hasta la medianoche o la 1 de la madrugada. Farioli destacó además la aplicación APA como alternativa para quienes no están bancarizados: "La gente que no está bancarizada tiene la posibilidad en locales adheridos de tener un 20% de reintegro a través de APA, pagando a través de la aplicación". La app también ofrece 10% en Café Martínez, 15% en Tostado y entrada de cine 2x1.

Las promociones alcanzan a toda la familia. "Incluyen todos los locales de indumentaria y el rubro hombres, pero también si la mujer se quiere comprar algo, si necesitás algo para tus chicos, también tenemos promociones para toda la familia", señaló Farioli.

El comerciante, al frente del esfuerzo

Más allá de las cifras y los descuentos, De Pedro resumió la actitud del sector ante un escenario que sigue siendo exigente: "El comerciante pone desde su espalda todos los beneficios que pueda como para captar y tratar de vender y hacer una diferencia."

Por último desde el Centro Comercial, Arese cerró con optimismo cauteloso: "Esperamos una actividad importante en la previa de esta fecha tan significativa para el comercio, con muchos negocios funcionando a pesar del feriado."