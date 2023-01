Diputadas, sindicatos y organizaciones feministas solicitan informes sobre el caso Grávida

Organizaciones Feministas y de Derechos Humanos solicitan informes al gobierno provincial por el caso de la niña de 12 años que fue captada por la organización Grávida para que no pueda llevar adelante la interrupción legal del embarazo que había solicitado al Estado. Toda la situación se da en el marco de violencia de género y abuso sexual que ejerció Gustavo Miguel A., el propio padre de la menor. El hombre fue imputado ayer y se solicitará la prisión preventiva del mismo este viernes.

Se preguntan: cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida; cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas; si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto; si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las mismas, detalle de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, en este particular; detalle de las intervenciones del Ministerio de Salud, en este particular; y detalle de las intervenciones del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en este particular.

• El gobierno apuntó contra Grávida por la obstaculización de un aborto legal a una nena de 12 años

Firmas

El escrito está firmado por las diputadas y el diputado provinciales Verónica Benas, Mercedes Meier, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani. También CTA autónoma de Rosario, CTA Regional Rosario y Reconquista, Siprus Regional Rosario, ATE Rosario, Asociación Sexológica del Litoral, Ana Bogado de la Comunidad del Hospital Mira y López, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito Regional Rosario, INSGENAR Instituto de Género, Derecho y Desarrollo.

Ampliando Derechos, Asociación Civil Crecer Reconquista, Sonia Almada, directora ejecutiva de Aralma Asociacion Civil, Movimiento Derecho al tiempo Argentina, Red Federal para las Infancias y Juventudes, Colectivo Ni Una Menos Coronda, Movimiento Feminista de San Francisco Córdoba, Colectivo Autoconvocado Mujeres en Tribu (Rosario), Red de Mujeres del Sur Rosario, Operadora Territorial Mónica Sosa de Rosario, Asociación Civil Dando a Luz, Eva Dominguez de la Secretaria de Género, Secretaría de Género, Diversidad y DDHH del Sindicato de Cadetes Rosario, Gestando Sororidad, Centro de Estudios Sociales y Culturales, Asociación Vos Podés, Parimos Conciencia (Medio de comunicación de Agustina Petrella), La Casa de las Mujeres - Norma Nassif - Tucumán, Dra Cecilia Ousset, tocoginecóloga. MP 6639 - Tucuman, Ana Patricia Córdoba - Docente - Ps. Social - Coordinadora Taller Barrial para Mujeres en situaciones de Violencia de Género - Granadero Baigorria - Santa Fe, Genérica, Socorro Rosa San Francisco Las Rivas, Aprender Juntes es Mejor Rosario, Tec.Sup.María Angélica Mieres , Secretaria de Género y ddhh /Rosario, Colectivo de Mujeres por un Parto Respetado-San Luis, "La Puerta Violeta", Ni Una Menos Las Rosas, Red de Mujeres del Sur Rosario, Infinita Mujeres y Diversidad Rosario, Campaña nacional x la emergencia en violencia de la Corriente clasista y combativa.

• Encontraron a la niña abusada por el padre que fue captada por Grávida por querer abortar

Mujeres en Ronda de San Vicente, COAD - Asociación gremial de docentes e Investigadorxs de la Universidad Nacional de Rosario, Requechitos Abasto Santa Fe Capital, Red Feministas Cocinando Córdoba, "El reino del revés " Monte Vera, Feministas Humanistas de Córdoba, Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario, Mujeres Socialistas Rosario, Feministas Humanistas Internacional, "La Viaraza Colectiva" Sunchales, Red de Mujeres del Centro Rosario, Frente ESI Rafaela, Colectivo de educación popular Pañuelos en Rebeldia, Feministas Humanistas de Argentina, Juanas, La Casa de Las Mujeres "Laura Taborda" Córdoba, Campaña por la Emergencia en Violencia Córdoba, Elena Bentkovsky Córdoba, La Colectiva PSI Rosario, Asociación Civil EMY, Agrupación de Jóvenes Mujeres "Las Macachas”, Asociación para las políticas públicas LGBT, Las Rojas Nuevo MAS, AMMAR Rosario, Pañuelos en Rebeldía, Colectivo de Educación Popular, Programa de Educación Sexual Integral FHUMYAR-UNR, Asociación civil "Colectiva de abogadas translesbofeministas", Colectivo por la No Violencia de Mar del Plata, Colectiva feminista, L. Dorcas Bressán, psicóloga, Mujeres en Ronda Totoras Santa Fe, Mujeres de Igualdad Santo Tomé, Pieles en Interferencia, Asociación santafesina de Medicina General y Familiar, Feministas Humanistas Alberti (BsAs), Teatro Estudio More Altamirano. San Miguel. Buenos Aires, Grupo Teatro de las Ollas San Miguel Buenos Aires, Asociación Civil Red VIVA Litoral Santa Fe, y Mujeres Evita Firmat.

Gabriela Sosa -Directora Ejecutiva Mesa Federal unMuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Maria José Zochi MuMaLá Santa Fe, Agrupación Las Chuecas San Jorge, Mujeres de Negro Rosario y Santa Fe, Colectiva Savia Reconquista, Centro de Día por la Igualdad Reconquista, Compañía La Teatral Reconquista, Doulas Feministas de Santa Fe, Grupo Desde el Pie Rosario, Red de Mujeres del Sudoeste Rosario, INDESO Mujer - Rosario, Foro Reconquista Alcemos la voz, Sebastián Monzón de Libres y Diverses Santa Fe, Movimiento Sur Rosario, Movimiento de Mujeres y Disidencias Funes, Asociación Civil Lesbo feminista Lxs Safinas, Se dice de mí - Colectiva Feminista (Esperanza), Enredando Salud Santa Fe, Foro Regional Disidente y Feminista Reconquista, Mesa IVE Reconquista, e Isadora San Francisco Córdoba.

El caso

Esta semana UNO Santa Fe dio a conocer que el 19 de diciembre una mujer del pueblo Garibaldi, a 122 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe en el departamento Castellanos, denunció que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la niña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre fue quien la abusó en reiteradas oportunidades. Los hechos se dieron en el marco de un contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica de una zona rural.

La niña fue consultada por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia.

• Una nena de 12 años pidió abortar el embarazo de su padre y ahora no la encuentran

Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE. La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud destacaron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la Interrupción Legal del Embarazo y pagarles el remis hacia el Iturraspe.

Frente al cuestionado acompañamiento estatal, fueron interceptadas por Grávida —una organización fundamentalista católica— el fin de semana de Año Nuevo. Las retuvieron en una de sus sedes el día que tenían turno para el procedimiento en el hospital Iturraspe. A partir de ese momento las autoridades comenzaron a tratar de localizarla por toda la ciudad, hasta que finalmente lograron dar con el lugar en el que las alojaron. Estaban en una sede de la organización ubicada en 9 de julio 2663 conocida como "Casa Hermanas de Betania".

Desde la Secretaría de la Niñez informaron que ambas víctimas se encuentran en un hospital de la ciudad bajo el resguardo del Estado a través de una medida de protección excepcional que fue expedida en la tarde de este martes, aunque sabían dónde se encontraban desde el lunes a la noche.

Los diferentes niveles del Estado que intervienieron en el caso son la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Secretaría de Derechos Humanos, la comuna de Garibaldi, autoridades de San Jorge, el Ministerio Público de la Acusación y oficiales del Ministerio de Seguridad.

• Pedirán que continúe detenido el hombre que abusó de su hija y que luego la captó Grávida

Antecedentes en el Iturraspe

Cabe recordar que en este momento se espera una nueva sentencia de la justicia santafesina sobre un caso en el que intervino Grávida para evitar una interrupción del embarazo a otra nena de 12 años en 2016. Ese año María Belén Catalano, una psicóloga de la organización, fue al hospital Iturraspe donde “clandestinamente se hizo pasar como miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña”, según denunció el Colegio de Psicólogos de Santa Fe que frente a este accionar la sancionó. Durante este 2023 se conocerá un nuevo fallo en relación a si fue pertinente o no el dictamen del Tribunal de Ética del Colegio.

En 2015 el gobierno provincial tuvo que pedir disculpas públicas y hacer un compromiso de no repetición como Estado por el caso de Ana María Acevedo. Ella falleció a los 20 años el 17 de mayo de 2007. El director del hospital Iturraspe era Andrés Ellena, la ministra de salud era Silvia Simoncini, y el gobernador Jorge Obeid. No la trataron por su cáncer maxilar porque estaba embarazada a la vez que le negaron el aborto legal que había solicitado para poder recibirla medicación que necesitaba.

De acuerdo al fallo judicial y a documentos de la Multisectorial de Mujeres, Ana María fue internada en diciembre del 2006, con persistentes dolores y conocimiento del embarazo, y recién a fines de febrero de 2007, con la cara visiblemente hinchada por el tumor el Comité de Bioética del Iturraspe analizó el caso. Desestimaron el pedido de aborto no punible y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007, que le hicieron una cesárea. El feto no sobrevivió al alumbramiento.