Desde el gobierno indicaron que cerca del 60% de los docentes no se adhirió al paro

Declaración Jurada de Prestación de Servicios Recordá que deben completarla todos los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza, aunque no les corresponda trabajar ese día Podés completarla del 8 al 10 de mayo de 2024.

En declaraciones periodísticas efectuadas esta mañana, José Goity remarcó que “acá no hay pelea entre gobierno y docentes. Acá solo hay perdedores, que son los chicos y chicas que no pudieron tener clases”.

Aún pese a la protesta de los sindicatos, el funcionario destacó que muchas “escuelas públicas estuvieron abiertas, con más docentes en las aulas y cumpliendo con su trabajo, que en otros paros, especialmente en el interior de la provincia”. “Y en las escuelas privadas de toda la provincia la actividad fue casi normal”, subrayó el titular de la cartera educativa.

“No nos queremos apresurar porque en cada escuela hay una realidad distinta. Pero estamos recibiendo muchísimas consultas y mensajes a cuentas oficiales de docentes que asistieron pero no pudieron dar clases”, afirmó Goity, quien también destacó que “hay una carga constante de declaraciones juradas”. Otro dato que el ministro sumó es que “en el interior de la provincia los docentes tuvieron más posibilidades de dar clases”.

De qué se trata

Entre el miércoles y el viernes en el sitio oficial de Provincia, los docentes y asistentes escolares de escuelas públicas y privadas que no adhieran a la medida de fuerza de hoy podrán evitar el descuento establecido por el Gobierno para quienes paren, y seguir además completando el calendario para el programa Asistencia Perfecta.

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios provinciales pueden completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo.

Una vez hecho eso, se habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

