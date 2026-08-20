Dolor y conmoción por la muerte de un nene de 6 años en San Justo: la fiscal dará una conferencia mientras esperan los resultados de la autopsia

La muerte del niño ocurrió este miércoles en una vivienda de la ciudad de San Justo. Mientras la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, la fiscal Daniela Montegrosso brindará este jueves detalles sobre el avance de la investigación.

La localidad de San Justo se encuentra conmocionada por la muerte de Izan, de tan solo 6 años

La Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación penal para determinar las circunstancias en las que murió un nene de 6 años, durante la tarde de este miércoles, en el interior de una vivienda de la ciudad de San Justo .

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27 , en el barrio Reyes, adonde llegaron efectivos policiales luego de que vecinos alertaran sobre una probable situación de violencia en el interior del domicilio.

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Al ingresar, los agentes de Orden Público y Cuerpos se encontraron con una mujer junto a su hijo de 6 años. Posteriormente arribó una ambulancia del Samco de San Justo y el médico que intervino constató el fallecimiento del menor.

Una investigación para determinar cómo murió el niño

Hasta el momento, no fue establecida oficialmente la causa de la muerte. Por ese motivo, la fiscal a cargo de la investigación, Daniela Montegrosso, ordenó una serie de medidas de prueba para reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Desde la Unidad Fiscal San Justo informaron que se dispusieron múltiples diligencias investigativas, entre ellas la realización de la autopsia al cuerpo del niño, que fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para la realización del examen médico-científico correspondiente.

El resultado de esa pericia será clave para determinar qué provocó la muerte del menor y avanzar en el encuadre judicial del caso.

La madre del nene fue detenida

En el marco de las primeras medidas ordenadas por la Fiscalía, fue privada de su libertad la madre del niño, una joven de 22 años, identificada judicialmente por sus iniciales como R.M. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las distintas medidas probatorias dispuestas por la fiscal Montegrosso.

En paralelo, investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas en peritajes criminalísticos trabajaron en la vivienda donde ocurrió la tragedia.

Peritajes, búsqueda de testigos y cámaras

La investigación también incluyó la búsqueda de posibles testigos en el barrio y la constatación de la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

Los agentes especializados de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos en el domicilio, mientras las actuaciones fueron informadas a las jefaturas de la Unidad Regional XVI, departamento San Justo, y de la Policía de Investigaciones.

La causa continúa en plena etapa de investigación y las autoridades aguardan los resultados de la autopsia y del resto de las medidas probatorias para establecer con precisión qué ocurrió con el niño.

Conferencia de prensa en San Justo

Para brindar precisiones sobre el avance de la investigación y las primeras medidas adoptadas, este jueves a las 10 se realizará una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, ubicada en Independencia 2362.

El contacto con los medios estará encabezado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier, junto a la fiscal del caso, Daniela Montegrosso.

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 31 “República de México”, institución a la que asistía el niño, expresó públicamente su profundo dolor por la muerte y comunicó la suspensión de las clases del nivel primario durante este jueves 20, en señal de duelo.

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