El 70% de los cuidacoches que se anotó para trabajar en cooperativas, lo cumplió

"El balance de la primera jornada fue positiva y no tuvimos casi ningún tipo de episodio violento", agregó el primer mandatario local ante la consulta de los periodistas. "En cuanto a quiénes aceptaron voluntariamente participar de las cooperativas, en un 70% se presentaron a trabajar, lo que habla a las claras de que hay voluntad en prestar un servicio remunerado. No vamos a cerrar los ojos al problema ni tampoco los vamos a abandonar ante una situación social vulnerable".

La alternativa de la Municipalidad a los cuidacoches es sumarse a cooperativas

Por otro lado destacó: "Tras la recorrida de GSI y la policía en la zona de Estacionamiento Medido en donde se les informó a quienes cuidaban autos que no lo podían hacer y cuál era nuestra alternativa, se sumaron 15 personas más a las anotadas".

Sobre cómo será la remuneración aclaró: "Lo que se hace es un convenio por una prestación de servicios. Estamos tratando de involucrar además tareas con privados que puedan estar realizando capacitación y también la posibilidad de un lavadero de autos con gomería para además de trabajo buscar las alternativas ante lo que ellos saben hacer y que puedan estar corporativizados".

"Los que no se han unido es porque no lo han querido. Si alguno no fue censado puede acercarse a la dependencia de Desarrollo Social para conocer más, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para hacerlo", cerró.

