El agua de la lluvia entró a las casas de barrio Alvear: "Es la cuarta vez en ocho años que nos inundamos"

"Escuché un ruido como a las 5 de la mañana, me desperté y cuando me bajé de la cama para ver qué era sentí agua en los pies. Y como ya conozco el tema y estábamos en total oscuridad, manoteé el celular para iluminarse y empecé a desenchufar los artefactos eléctricos, luego levanté la llave, la di luz a la casa y tratamos de sacar el agua".

lluvia barrio alvear (1).jpg

"Hay una lluvia medianamente importante y la calle se inunda acá, en Pedro Ferre al 2.000, entre Las Heras y Alvear. Donde se produce el mayor inconveniente es en Alvear y la ciclovía, donde en el medio de la calle el agua puede llegar a 1.50, 1.60 m. Y a los vecinos nos entra a través de las rejillas a las casas, es la cuarta vez en ocho años que terminamos inundados", dijo el hombre.

lluvia barrio alvear.jpg

Y añadió: "No nos queda nada porque nos empieza a entrar agua por las rejillas y no hay manera de frenarla, hay que esperar que deje de llover y ahí ponerse a limpiar. Pasan gobiernos, pasan intendentes, pasan intendentes, hay promesas cuando hay campaña política y seguimos en la misma situación, inundándonos. Esto es un trastorno porque en las últimas elecciones nos inundamos y ahora de nuevo, no hay solución. Acá no es problema de la casa, es de la calle".

