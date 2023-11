La provincia descartó problemas frente a la crecida: "Las defensas de Santa Fe están en buenas condiciones"

rio crecida.jpg El INA anticipa como fecha probable de pico de la crecida del Paraná en Santa Fe al sábado 25 de noviembre

"El presupuesto hoy es de casi $17.000.000.000 a julio 2023", indicó. Y contó que, pasados 15 días, contados desde el lunes 20 de noviembre, se conocerán las ofertas económicas.

"Sin lugar a dudas que esta es una obra de muchísimos años, es necesaria para defender una zona baja en la cual hay asentamientos. Quisimos hacerla a principio de año, no se puedo y ahora llegamos con los tiempos propios de la administración y de los conflictos con los vecinos, que cuando vieron la otra traza, a pesar de que hicimos cuatro talleres con ellos para informarles cómo iba a ser la obra y demás, hubo problemas con los permisos de paso. Entonces, tuvimos que readecuar y consensuar ciertos tramos de la traza, hubo que cambiarlos y por eso estamos con esta nueva traza y licitación", señaló.

defensas licitación.jpg

Ante la consulta de si la crecida del Paraná puede llegar a afectar a los que viven adentro del anillo, respondió: "No, las defensas de Santa Fe están en buenas condiciones. En general, estructuralmente están bien, en ciertos lugares hubo un descenso del suelo y demás que es lo que pensamos resolver con esta obra de mantenimiento de defensas. El mantenimiento comprende todos los terraplenes, son 135 km. Hay lugares, donde mediante relevamiento, determínanos que hay que ir primero. En este momento se está trabajando cerca del Terraplén Garello y en acopio del suelo, porque si crece no vamos a tener lugar para sacar. Los próximos frentes son Colastiné Sur y Alto Verde". Y sentenció: "Con esta crecida de hoy no hay ningún problema".

