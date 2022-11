•LEER MÁS: Desde la provincia se brindará información a usuarios y consumidores del Programa Ahora 30

Indicó que la gente se acerca a los locales para consultar el precio de leds. Admitió que el reciente programa de financiación lanzado por el Estado no está teniendo las repercusiones que se esperaban: "El plan de 30 cuotas no está traccionando como se esperaba porque la gente no es adicta a las 30 cuotas o cuotas muy largas. Este plan ya se le había dado de baja en febrero de este año y se volvió a resucitar con ciertos productos y que son de un costo alto. La gente prefiere las 12, las 18 cuotas. A lo mejor las 30 van a empezar a funcionar a medida que vaya pasando el tiempo y a la gente le vaya sobrando y vaya viendo qué le queda en la tarjeta y cuántas cuotas".

Sobre los números que se manejan hoy en día, expresó: "Un led de 50 pulgadas va a salir aproximadamente 30 cuotas de entre $7.000 y $8.000 de acuerdo a las características". Otro de los factores que tienen en cuenta los clientes es el límite de la tarjeta, que debería ser aproximadamente de $220.000.

Sostuvo que por el momento la compra de televisores es "normal". "Lógicamente para esta temporada siempre tiende a caer la venta de esos productos porque se ha comprado más en la temporada donde uno está dentro de la casa, en invierno y otoño. Este año puede ayudar un poquito por la cercanía del mundial y las expectativas que hay", expresó el referente del sector comercial.

"Si no hay una demanda alta ahí se van a ver muchas promociones. Hoy estamos a 21 días de que comience el Mundial y los stocks no están muy altos tampoco porque no hubo una gran producción debido a la falta de ingresos de partes para el armado de esos productos", reveló José Lilino.

En lo que respecta a los aires acondicionados, manifestó que tuvieron un incremento de precios que acompañan a la inflación. Explicó que la tecnología de estos productos ha mejorado, por lo que el aumento también viene justificado por ese lado.

"No hay cupos en las tarjetas, no hay cupos a veces en las cuotas. La gente tiene muy ocupado su salario para otras necesidades en este momento", expuso sobre esta situación "alarmante".

