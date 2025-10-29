El Banco de Alimentos Santa Fe lanza su campaña "Navidad Compartida"

Detrás de cada kilo de alimento rescatado hay una historia de colaboración. El Banco de Alimentos Santa Fe invita a ayudar y ser solidarios

Cuando la desigualdad se traduce en platos vacíos, el Banco de Alimentos Santa Fe (Basfé) emerge como un pilar de la solidaridad y gestión eficiente. Esta organización conecta lo que sobra en algunos sitios con lo que falta en otros, transformando el excedente apto para el consumo –pero no para la comercialización– en nutrición y esperanza.

Con un trabajo que rescata toneladas de comida que de otra forma terminarían en la basura, el Basfé alimenta día a día la mesa de miles de santafesinos, demostrando que la lucha contra el hambre es una tarea de logística, compromiso y sobre todo, corazón.

Banco Alimentos Santa Fe caja navideña

Cajas navideñas empresariales

Y para sostener esta monumental labor durante todo el año, la institución lanza su campaña más importante: la venta de cajas navideñas empresariales. Esta iniciativa no solo ofrece una forma solidaria y de alto impacto social para que las empresas cierren el año, sino que se convierte en la fuente de financiamiento esencial para que el Basfé pueda seguir distribuyendo ayuda y esperanza en la comunidad.

Banco Alimentos Santa Fe caja navideña1

Desde Basfé Banco de Alimentos Santa Fe invitan las empresas a la campaña "Navidad Compartida". Cada caja navideña adquirida se convierte en una herramienta para multiplicar platos de comida, que en 2024 llegaron a la cifra de 220.000. El aporte no solo representa una ayuda tangible, sino también inspira a otros a sumarse a esta causa, la colaboración hace la diferencia compartiendo un gesto solidario y dando esperanza de una mesa más justa y llena de oportunidades para muchas familias santafesinas.

cajas navideñas Banco de Alimentos Santa Fe 2

Las cajas de Navidad compartida son elaboradas exclusivamente por Bancos de Alimentos gracias a la colaboración de voluntarios y aliados estratégicos como Lheritier, Merengo y Cartocor.

Son tres tipos de cajas con productos de calidad, para que puedan elegir la que más se adecúe a las necesidades empresariales.

Preventa 31-10 Navidad compartida 2025

Para contactos dirigirse a 342- 5024910 o 342- 6137644 y por mail comunicació[email protected]. Para donaciones cliqueá acá