El barrio San Pantaleón está sin agua hace años y ni siquiera tienen para bañarse: "Nunca pensé que iba a vivir esto"

"Hace ya varios años el barrio padece la falta de agua, pero hace como dos meses se agravó más. En mi caso no tengo agua directamente, pero de dos a cinco sale un hilito de agua que hay que estar juntando. No se puede, esto es angustiante. No podemos cargar tanques ni nada a la noche porque no hay presión de agua", reveló la vecina.