Gardiol fue tajante al momento de expresarse sobre la ayuda nacional: "Los aportes que se hicieron a través del Ministerio de Economía este miércoles son totalmente insuficientes y no novedosos. Si vamos a hacer la evaluación monetaria de lo que dicen que va a ser el costo fiscal para esta ayuda al país es irrelevante en función de los aportes que hace básicamente la provincia de Santa Fe a través del derecho de exportación en principio y por supuesto toda la Nación. Los aportes no condicen en absoluto con la necesidad que se está teniendo por el tema de la sequía". "Siempre comentamos lo mismo, no es la necesidad de que me den, es el tiempo de los plazos y de trabajar en forma más tranquila con respecto al futuro. Y por supuesto ya prever un plan para los próximos 18 o 24 meses", agregó.

Sostuvo que "no hay nada nuevo" en las medidas que se presentaron. Lo que refiere a la parte tributaria ya está establecida por la ley de procedimientos, también está la ley de emergencia a nivel nacional, "por más que tenga cosas que haya que modificar porque son leyes de hace mucho tiempo, como los embargos". La titular, fue clara al señalar la ayuda que necesita el sector: "Lo que pedimos son diferimientos o no cobros de intereses. Por ejemplo, en los anticipos hay un procedimiento técnico que cualquier contribuyente lo puede utilizar, dejar de pagar o reducir su anticipo porque a criterio de él no va a determinar una utilidad ¿Cómo me van a comunicar que no voy a pagar más los anticipos? Por ahora se dice pero no el cómo, entonces estamos en este período donde no sabemos cuándo salen las resoluciones". Respecto al financiamiento bancario, manifestó que la preocupación debe estar puesta en atender las necesidades de la banca oficial, sobre la cual se establecieron algunas disposiciones, y la banca privada.

sequia campo.jpg google

"Una de las cuestiones decía que se eliminaba la sobretasa. Hay una disposición del Banco Central donde dice que quien tiene existencia de soja no cuenta con limitantes para el otorgamiento de créditos y después había una sobretasa que queda eliminada en una operación de préstamos, pero nada dice respecto a la existencia. Primero, si parece que es tan simple porque ya está preestablecida no tendríamos que haber estado esperando estos diez días para que sea tomado o expuesto. La urgencia llevaba a que se pueda haber implementado antes", dijo Sara Gardiol. Y sentenció: "La ayuda económica es insignificante en función de los aportes hechos y las necesidades que hay". La referente del sector dejó en claro que buscan un tiempo para poder reacomodarse en función de las obligaciones que tienen.

La presidenta de Carsfé, diferenció la respuesta que recibieron de Nación y provincia: "El gobierno provincial está atendiendo, salió también atrasado en la carrera. Por supuesto con recursos que son escasos en función de los presupuestos provinciales. Y lo tributario está acotado al impuesto inmobiliario. Creemos que a nivel nacional debería ser más amplio el tema recaudatorio porque la banca se maneja en todo el país y por disposición del Banco Central".

cosecha maiz campo .jpg Télam

"Con respecto a los ganaderos entendemos que el problema sigue. El centro-norte de la provincia ha sido beneficiada con algunas lluvias, eso quizás le da el respiro de que mejoren las pasturas y puedan tener un poco de agua, que es lo principal. Toda la zona de Vera y parte de General Obligado sigue con el mismo inconveniente, con escasez y transporte de agua. Las pérdidas en ganadería uno no las puede cuantificar, en cantidad de hacienda hasta que no venga la próxima campaña de vacunación y ahí la diferencia la vamos a notar. Pero sí en la pérdida de terneros para la próxima campaña, en diciembre y la primera semana de enero estábamos alrededor de 520.000 terneros menos", detalló.

Gardiol también se refirió a la nueva preocupación que tendrán los clientes al momento de ir a la carnicería: "El precio de la carne en góndola vino aumentando durante todo el 2022, incluso estas dos semanas aumentó nuevamente. Ahora, para el productor el año pasado subió solamente alrededor del 40%, quiere decir que el diferencial no está provocado por la materia prima original. El valor de compra del productor siempre estuvo bajo en relación a las subas que se fueron dando en la carnicería. Sí van a repercutir los precios porque no va a haber la cantidad de hacienda que se necesita, pero no somos los formadores de precios".

Escuchá la entrevista completa acá: