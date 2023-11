"Hay que esperar los anuncios y las reuniones, que no sé si serán con el presidente, pero sí con el equipo que disponga para trabajar con el sector. Tenemos expectativas de poder encontrar y consensuar medidas que nos saquen de esta situación difícil, no solo para la actividad sino para el país. Las expectativas son muy importantes", expresó.

campo milei retenciones.jpg

Respecto a lo que se puede esperar del campo para el 2024, indicó: "Climáticamente cambió, sin dudas se está normalizando y como productores eso es muy importante. Con estas lluvias se está sembrando de forma intensiva la soja, se está cosechando trigo. Y en lo que refiere a ganadería y economía regional, la llegada de las lluvias ayudó a planificar y por supuesto que cambiaron las expectativas de las producciones. El clima está ayudando y esperemos que así lo hagan las futuras políticas del gobierno entrante. Hay que cambiar muchísimas medidas equivocadas que tomó el gobierno actual".

tambos vacas.jpg Gobierno de la Provincia de Santa Fe

La eliminación de retenciones es una de las ansiadas medidas del sector: "Tenemos ilusión, no vamos a claudicar en este período. Somos conscientes que debemos ser cautos, no tenemos que pretender que el 11 de diciembre esté todo solucionado, el país está en una crisis importante, entonces creo que todos tenemos que poner un poco de voluntad y paciencia para que vayan llegando las soluciones. Uno de nuestros principales reclamos es la eliminación total de las retenciones, creo que dos o tres países en el mundo las tienen. La mejor prueba es la nuestra, con retenciones no solucionamos el problema, no aumentamos la producción, algo estamos haciendo mal, llegó la hora de cambiar".

Entre los pedidos que le harán a Nación está la ayuda a los pequeños productores por la sequía. Además, cuestionó las decisiones del gobierno actual frente a ese problema: "Hubo medidas erróneas como el dólar soja y tipos de cambio. La sequía también afectó parte de la lechería, que está en estado terminal, ahí hay que poner énfasis en una ayuda inmediata. Y muchas economías regionales están pasando por esta situación".

Confederaciones rurales argentinas javier milei.jpg

Además, cuestionó las medidas que hizo Sergio Massa en la lechería: "Cuando tomás medidas o parches y no agarrás realmente el problema de fondo, que es el atraso cambiario y muchísimas decisiones que el gobierno que no sé si por ideología o desconocimiento del negocio no las tomó, son medidas a muy a corto plazo. Todos los que estamos en el negocio del campo sabemos que necesitamos medidas a largo plazo, cuando hablás de ganadería es necesario un horizonte claro de tres a cinco años, infraestructura. En el norte de Santa Fe y parte de Chaco la hacienda se moría de sed, no nos podemos dar ese lujo".

"Creo que sí hay un horizonte con perspectivas positivas por lo que dijo el presidente electo, creemos que habrá una apertura y eso nos va a permitir que ese flagelo que estamos viviendo hoy lo podamos superar. La salud humana, herramientas e implementos agrícolas como camionetas están paradas porque faltan pequeños insumos que vienen de exterior y no se pueden importar", cerró.

