El clima en Santa Fe: sábado nublado, con calor, tormentas y viento

El día arrancará con temperaturas elevadas pero se esperan tormentas aisladas para la tarde/noche y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las condiciones calurosas que dominan el tiempo en la ciudad de Santa Fe por estos días tendrán una pausa a partir de este sábado. Si bien los termómetros pasarán los 30 grados durante la tarde, se espera que después llegue el agua y se desarrollen tormentas de variada intensidad, con vientos de consideración.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado en el que las temperaturas serán algo elevadas: la mínima será de 17ºC y la máxima llegará hasta los 33ºC. Sin embargo, la tarde será el momento en el que la jornada se vuelva inestable.

Tormentas

Se espera el desarrollo de tormentas aisladas tanto para la tarde como para la noche de sábado, que podrán estar acompañadas de vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

Esas condiciones se extenderán, aunque con menor intensidad, hacia el domingo. El SMN anticipa tormentas aisladas para la madrugada y cielo mayormente nublado para el resto de la jornada. Los vientos se mantendrán en la zona, también con ráfagas de hasta 50 km/h, y las temperaturas bajarán: la mínima será de 15ºC y la máxima no pasará de los 25ºC.