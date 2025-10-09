Uno Santa Fe | Santa Fe | fin de semana

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

El viernes feriado estará caluroso y aumentará la nubosidad. El sábado se generarán áreas de chaparrones, lluvias y tormentas de variada intensidad. El domingo será ventoso y las ráfagas harán bajar las temperaturas.

9 de octubre 2025 · 20:27hs
La lluvia regresará este fin de semana largo a la región.

Aunque los días primaverales se destacaron durante toda la semana, la nubosidad irá incrementándose durante este fin de semana largo. Primero este viernes feriado y luego se espera que el sábado regresen las tormentas a la región tal como viene registrándose en los últimos fines de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este viernes estará caluroso, con aumento de la nubosidad y viento mayormente del norte cambiando al este hacia la noche. La máxima podría llegar a 31 grados.

En tanto, el Centro Monitoreo Meteorológico y Climático SAT detalló que “a partir de las primeras horas del sábado “se espera una desmejora gradual en las condiciones de tiempo, debido al ingreso de un frente frío”.

“Se anticipa la formación de áreas de chaparrones, lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas de ráfagas fuertes de viento”, expresaron los observadores meteorológicos.

Los fenómenos comenzarían afectando al sur provincial, para desplazarse, a lo largo de la jornada, al resto de la provincia.

Tormentas

Los eventos de tormentas se esperan fundamentalmente en el sur, centro/este y extremo noreste de la provincia. El resto de las regiones registrarían principalmente chaparrones y lluvias.

A la vez, la llegada del frente frío generará un cambio en la dirección del viento, a partir de la tarde del sábado, con ráfagas que podrían superar los 60km/h en el sur y centro provincial.

Por otra parte, el domingo, a raíz de la formación de un centro de baja presión en Entre Ríos, el sur y centro provincial registrarán ráfagas fuertes de viento de manera persistente, que podrían superar los 70km/h. Se recomienda estar alerta ante los distintos avisos y actualizaciones que se vayan emitiendo.

Las condiciones mejorarán el lunes, con un descenso marcado en las temperaturas mínimas.

Eficiencia energética: el Gobierno consiguió el aval del Senado para un crédito de más de 55 millones de euros

Créditos Nido: la lista de los 300 beneficiarios de Santa Fe que ganaron en el último sorteo

EE.UU. anunció un swap de USD 20.000 millones con Argentina y respaldó el plan económico del gobierno

Proyectan una cosecha histórica de trigo en Santa Fe y la región núcleo: alcanzaría los 23 millones de toneladas

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

La revancha de Yazmín: campeona nacional de vóley adaptado tras sobrevivir a una caída de cuatro pisos

Colapinto, entre los cinco argentinos con más vueltas en la historia de la F1

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos