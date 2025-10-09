El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

El viernes feriado estará caluroso y aumentará la nubosidad. El sábado se generarán áreas de chaparrones, lluvias y tormentas de variada intensidad. El domingo será ventoso y las ráfagas harán bajar las temperaturas.

La lluvia regresará este fin de semana largo a la región.

Aunque los días primaverales se destacaron durante toda la semana, la nubosidad irá incrementándose durante este fin de semana largo . Primero este viernes feriado y luego se espera que el sábado regresen las tormentas a la región tal como viene registrándose en los últimos fines de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este viernes estará caluroso, con aumento de la nubosidad y viento mayormente del norte cambiando al este hacia la noche. La máxima podría llegar a 31 grados.

En tanto, el Centro Monitoreo Meteorológico y Climático SAT detalló que “a partir de las primeras horas del sábado “se espera una desmejora gradual en las condiciones de tiempo, debido al ingreso de un frente frío”.

“Se anticipa la formación de áreas de chaparrones, lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas de ráfagas fuertes de viento”, expresaron los observadores meteorológicos.

Los fenómenos comenzarían afectando al sur provincial, para desplazarse, a lo largo de la jornada, al resto de la provincia.

Tormentas

Los eventos de tormentas se esperan fundamentalmente en el sur, centro/este y extremo noreste de la provincia. El resto de las regiones registrarían principalmente chaparrones y lluvias.

A la vez, la llegada del frente frío generará un cambio en la dirección del viento, a partir de la tarde del sábado, con ráfagas que podrían superar los 60km/h en el sur y centro provincial.

Por otra parte, el domingo, a raíz de la formación de un centro de baja presión en Entre Ríos, el sur y centro provincial registrarán ráfagas fuertes de viento de manera persistente, que podrían superar los 70km/h. Se recomienda estar alerta ante los distintos avisos y actualizaciones que se vayan emitiendo.

Las condiciones mejorarán el lunes, con un descenso marcado en las temperaturas mínimas.