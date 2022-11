LEER MÁS: Nocturnidad: dueños de bares tienen dudas con la ordenanza y quieren reunirse con el municipio

nocturnidad audeincia pública concejo.jpg

"De tener 240 horas de baile por año pasamos a tener entre 80 y 90, entonces son tres veces menos prácticamente con los mismos gastos . Lo que más se nos va cuando uno organiza este evento son en el grupo musical que uno trae, ellos te cobran lo mismo si el baile dura dos horas o seis horas y la Policía son 30 adicióneles que también tenés que pagarlo. Dicen «bueno vas a tener que abrir a las nueve de la noche» ¿Quién va a venir a las nueve de la noche a un baile? ¿Cómo hacemos para acostumbrar a la gente?", expuso Ramseyer.

De acuerdo al titular al club, Villa Dora cuenta con estructura de muchos empleados que deberá cambiar drásticamente antes esta nueva ordenanza. "La mitad de los empleados no los vamos a poder mantener, el mínimo son 10, 12, 15 personas. No los vamos a poder tener manteniendo el club", precisó. Además, contó que gastaron unos $6.000.0000 en insonorizar el lugar y ahora están gastando en climatización, ya que al insonorizar se cerraron varios puntos de ventilación. Y apuntó: "Más allá de que el gran problema de Villa Dora no era la música que salía al exterior pero lo queríamos solucionar también".

audiencia pública noctunidad vecinos villa dora ramseyer.jpg

Ramseyer, sentenció: "Nos clavaron un puñal en la espalda, gente que hace dos o tres meses venía a entregarnos diplomitas y a sacarse la foto con algún logro deportivo, con el crecimiento institucional. Si ellos quieren que Vila Dora no haga más bailes listo, que nos hagan un subsidio de cinco o seis millones de pesos por mes y no hacemos baile, no tenemos ningún problema ¿De dónde vamos a sacar esa plata?". Reveló que la provincia les da un aporte de lotería cuando juegan en liga nacional, lo que ronda entre el 10% y 15% del presupuesto que tienen para competir en la liga.

Frente a esta ordenanza de Nocturnidad desde el club no descartan la posibilidad de presentarse en la Justicia con un amparo: "Estamos en conversaciones, ya no sabemos con quién hablar, los que queremos que nos atiendan no nos atienden. Estamos buscando por ahí una ventanita para ver cómo le buscamos la vuelta".

Escuchá la entrevista completa acá: