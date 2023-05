El comercio se ve azotado por la caída el poder adquisitivo: "Las ventas están en disminución hace cinco meses"

Además de no contar con certidumbre, sostuvo que no tienen precios de referencia. "Más allá de la disponibilidad del dinero de las empresas para hacer frente a una compra en el país o en el exterior, en realidad lo que no hay son precios de referencia. Muchos comercios que tienen artículos con componentes en dólares y no reciben algunos productos o les avisan que los tienen pero que todavía no tienen precios de referencia hasta que se estabilice un poco la situación", expuso.

comercio peatonal compras (1).jpg

Aglieri, sostuvo: "Hoy se normalizó, dentro de todo el inconveniente general, esta semana está un poco más tranquila que lo que fue la pasada y hace 15 días, cuando tuvimos esa corrida cambiaria. Hubo dos o tres días que directamente, sobre todo los que están en el área de repuestos o que tienen muchos componentes en dólares, directamente no tenían de precios. Y lo alimenticio está acompañando a la inflación y en algunos casos incluso es más alto que esta".

"En la revisión que estamos haciendo, más allá de la coyuntura específica del aumento de tarifas que ya estaba programado, vemos que hay un montón de componentes que son totalmente abusivos, distorsivos y que impactan directamente en el comerciante. Entonces, por eso mismo estamos sumando a otros actores a esta mesa que tenemos en Fececo, tratamos de que se sume la gente de la Unión Industrial Santa Fe, estamos hablando con la Cámara de Supermercados para que den su mirada y su aporte", dio a conocer el presidente de la federación.

impuestos.jpg

Aglieri, dentro de estos componentes abusivos, apuntó contra el IVA: "Es inentendible que estemos pagando 27%, cuando para muchos comerciantes la energía es realmente esencial".

"Necesitamos de un gran acuerdo nacional entre todas las partes productivas, obviamente de la gremial trabajadora y sobre todo de la política, para que podamos dar un poco de serenidad y algo de certidumbre. Creo que hoy es lo más importante, de cara por lo menos al 10 de diciembre, que es cuando estén las nuevas autoridades en funcionamiento, veremos cuál es el programa y el plan de trabajo que tienen para llevar para adelante. Es muy difícil producir, comercializar en estas condiciones", cerró.

Escuchá la entrevista completa acá: