El comercio santafesino habla de dificultades para pagar la suma fija y advierte que la medida se "va a traducir en los precios"

La suma fija establecida por el gobierno nacional sigue sumando sectores en contra. Martín Salemi, presidente del Centro Comercial de Santa Fe, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 apuntó contra la medida de Massa: "No soluciona el problema de fondo que tiene la Argentina, la inflación"

En el sector todavía hay bastante desconocimiento sobre cómo se va a terminar implementando el bono, sumado al hecho que están en pleno proceso de paritarias. "Creemos, al igual que el presidente de la Came, que la forma para que se generen los aumentos son las paritarias que están funcionando bien. Por lo tanto, no debería el Estado imponer un bono cuando estas negociaciones se están haciendo", apuntó.

"Siempre planteamos que todo lo que sea consumo interno para el comercio es bienvenido, porque la realidad es que los empleados hoy tienen un sueldo que no les alcanza. También sabemos que los comerciantes estaban pasando por una situación en la cual tienen la sábana corta, ya todos pagaron y no se puede pagar más porque con la lista de precios, después de la devaluación, se fue por encima del 20% o 30%, se frenaron las ventas", expuso Salemi.

El referente del Centro Comercial de Santa Fe fue tajante al hablar de la medida económica: "No soluciona el problema de fondo que tiene la Argentina, la inflación. No vemos ninguna medida que vaya a paliar los efectos de esta, sino que realmente la va a retroalimentar. Porque ponerle plata a la gente en la calle si bien es en beneficio de consumo interno, pero con una inflación que corre por encima del 10% mensual, es contraproducente para lo que viene. Lamentablemente todo esto se va a traducir a precios".

Respecto a cómo se estuvo desarrollando el consumo en el último tiempo, manifestó: "Muchas tarjetas de crédito están a tope, se incrementaron los limites por la inflación. La gente cuando encuentra algo de cuotas sin interés obviamente lo toma y no están los planes Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12. Creo que el consumidor está tomando algunos planes de equipo y consume con tarjeta de crédito porque a algunos no les alcanzan y posponen consumos con este medio de pago. Y especulan porque no saben si el incremento de sueldo va a cubrir eso a futuro".

