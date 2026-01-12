Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada a pleno sol y temperaturas en ascenso

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

12 de enero 2026 · 08:06hs
El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 23.8º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el aporte de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región, mientras que en altura persiste el ingreso débil de aire más frío. Esta situación, permite que las condiciones sean buenas y estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta mediados de semana. No obstante, desde la jornada del jueves se prevé que comenzarían a inestabilizar, por la configuración de las masas, de aire, que inhibiría el ingreso de aire más frío, con la posibilidad de precipitaciones aisladas. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso, en valores acordes a la época que se transita hasta mediados de semana, para descender levemente desde el jueves.

Martes con cielo mayormente soleado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 36º. Vientos leves predominantes del sector nor/noroeste.

En tanto el miércoles se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 37º. Vientos leves a moderados predominantes del sector nor/noroeste.

Por último, se espera un jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando con posibles lluvias débiles dispersas durante la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 19º y máxima 28º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Trabajos programados por EPE

El acuerdo entre el Mercosur y la UE sigue su curso diplomático.

Imusa realizó la castración de 120 animales de compañía en barrio centenario

La caída de la natalidad y el desafío de repensar el futuro: claves de una transformación demográfica que alcanza a Santa Fe

Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó con un caballo suelto en la AU Santa Fe–Rosario

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó con un caballo suelto en la AU Santa Fe–Rosario

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

