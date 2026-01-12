El comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada a pleno sol y temperaturas en ascenso

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 23.8º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el aporte de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región, mientras que en altura persiste el ingreso débil de aire más frío. Esta situación, permite que las condiciones sean buenas y estables , con leve nubosidad, por lo menos hasta mediados de semana . No obstante, desde la jornada del jueves se prevé que comenzarían a inestabilizar , por la configuración de las masas, de aire, que inhibiría el ingreso de aire más frío, con la posibilidad de precipitaciones aisladas. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso , en valores acordes a la época que se transita hasta mediados de semana, para descender levemente desde el jueves.

Martes con cielo mayormente soleado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 36º. Vientos leves predominantes del sector nor/noroeste.

En tanto el miércoles se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 24º y máxima 37º. Vientos leves a moderados predominantes del sector nor/noroeste.

Por último, se espera un jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando con posibles lluvias débiles dispersas durante la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 19º y máxima 28º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

