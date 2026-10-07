El Concejo Joven cerró su primera sesión 2026 con 32 proyectos aprobados

Seguridad vial, acceso igualitario a las tecnologías, salud mental y entornos seguros fueron algunos de los temas que prevalecieron en las iniciativas trabajadas por los jóvenes de las 23 escuelas que participaron de la sesión de este martes. El viernes será el turno de los estudiantes de las 31 escuelas del turno mañana.

Este martes, el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal fue escenario del debate y la participación de los estudiantes de las 23 escuelas que formaron parte del turno tarde del Concejo Joven.

Durante la jornada se presentaron 32 proyectos, elaborados y trabajados por los jóvenes a lo largo de los cinco meses que duró esta edición junto a sus concejales padrinos y madrinas, que estuvieron presentes en la sesión de este martes. Las propuestas que llegaron al recinto fueron defendidas por los estudiantes y aprobadas en su totalidad.

Seguridad vial, acceso igualitario a las tecnologías, salud mental y entornos seguros fueron algunos de los principales temas abordados en las iniciativas, que reflejaron las preocupaciones y propuestas de los jóvenes para su ciudad.

“Ya no son los mismos”

El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, se dirigió a los más de 250 jóvenes que participaron de la jornada, algunos desde el Recinto, y otros desde la explanada, donde se instalaron pantallas bajo una gran carpa. Los que no asistieron, pudieron seguir la transmisión en vivo por YouTube.

“Este año sumamos 20 escuelas más de las que participaban de las ediciones anteriores y fue un gran desafío. Realmente los chicos se pusieron el Concejo Joven al hombro y eso nos enorgullece”, dijo.

Basile agregó que “la inclusión es una prioridad para nosotros”. Por eso, también “convocamos a instituciones que trabajan con chicos con discapacidad, y nos dieron una gran respuesta: se sumaron 100 chicos de nueve instituciones. También convocamos a otros 50 chicos del Programa Nueva Oportunidad, un programa del Gobierno de la provincia que acompaña a los chicos de nuestros barrios más vulnerables. Así que sus voces están también representadas en estos 65 proyectos que van a debatir”.

En ese sentido, afirmó que “los jóvenes ya no son los mismos que ingresaron hace cinco meses: aprendieron por qué es tan importante dialogar, escuchar y ponerse en el lugar del otro en esta lógica de construcción cívica que nos permite pensar en una agenda común. Y eso es lo que nos llevamos de positivo del Concejo Joven”, concluyó.

La mirada de los docentes y estudiantes

Lucila Kessler es docente de la E.E.T.P. N° 480 “Manuel Belgrano” y contó que “fue todo un desafío para mí y mis colegas poder generar un espacio en la escuela para construir estos proyectos. Creo que es muy importante la posibilidad que se les brinda a los chicos y las chicas de poder, desde su mirada y sus vivencias como adolescentes, estudiantes y ciudadanos, pensar la ciudad y quizás por primera vez ver su barrio y su escuela desde otro lugar, pensando en la posibilidad de que ese proyecto se termine aprobando”.

Tomás Cócerez, alumno de 4to. año del Complejo Educativo Alberto Monti, contó que “fue una muy linda experiencia. Nos parece fundamental que se nos dé visibilidad a todos los jóvenes, independientemente de la zona o del barrio del que somos. Fue un antes y un después, fue un lindo proceso de aprendizaje”.

Una edición con jóvenes protagonistas

En esta edición participaron 54 escuelas, nueve instituciones que trabajan con personas con discapacidad y más de 50 jóvenes que forman parte del programa Nueva Oportunidad.

El viernes, a las 9, será el turno de la sesión correspondiente a los estudiantes de las 31 escuelas del turno mañana, que llegarán al Recinto con 37 proyectos elaborados y trabajados durante los cinco meses de esta edición.

En tanto, los jóvenes de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y quienes participan del programa Nueva Oportunidad tendrán su sesión especial a fines de octubre.

A lo largo de estos cinco meses de trabajo, más de 1.700 alumnos participaron de un recorrido que incluyó capacitaciones legislativas, visitas de los concejales a sus escuelas y un encuentro conjunto con el Concejo Mayor en el Cine América, realizado en el marco de la conmemoración del aniversario de La Noche de los Lápices.

Cabe recordar que las iniciativas aprobadas durante el Concejo Joven pueden ser tomadas por los distintos concejales para su posterior tratamiento en próximas sesiones del Concejo Municipal.

Los temas que preocupan a los jóvenes

Los 32 proyectos aprobados este martes reflejaron la mirada de los adolescentes sobre su ciudad, sus barrios y sus entornos.

Durante las tres horas y media que duró la sesión, los jóvenes defendieron sus iniciativas y lograron la aprobación de la totalidad de las propuestas presentadas.

Entre los proyectos se incluyeron iniciativas vinculadas a la seguridad y la higiene en espacios públicos, seguridad vial en las inmediaciones de las escuelas, acceso igualitario a las tecnologías, boleto gratuito municipal, prevención frente a emergencias hídricas, recuperación de espacios abandonados, creación de garitas seguras, programas de compostaje escolar, formación profesional y capacitación laboral, acompañamiento psicopedagógico y salud mental, y la construcción de un centro deportivo de alto rendimiento.

Las escuelas que participaron de esta sesión fueron:

-Padres Agustinos Recoletos/ Escuela Nº 2058 "7 de Mayo"/EESO N° 442 Juana del Pino de Rivadavia/ EETP N° 651 “Remedios de Escalada”/ EETN.º 527 "Bicentenario de la Patria"/ Escuela N°1416 "Dr. Gilberto Beltramino"/EESO N° 511 "Generala Juana Azurduy"/ EESO N° 528 "Jorge Luis Borges"/ ESPI N° 2035 "Santa Rosa de Lima"/ EETP y SO N° 508 “Cecilia Grierson”/ Colegio Secundario "Nuestra Señora de Fátima"/ Escuela N° 1414 “San Arnoldo Janssen”/ ESO N°510 “La Esmeralda”/ ESSO N° 684 “Mariano Quiroga”/ EESO N° 441 “Victoriano Montes”/ Escuela N° 2042 "Jesús Resucitado"/ EEM N° 261 “José Hernández”/ E.E.S.T.P.P.I. N° 8122 “Nuestra Señora de Lourdes”/ EMM N° 382 "Santa Fe de La Vera Cruz"/ Complejo Educativo “Beato Luis María Monti”/ E.E.T.P N° 480 "Manuel Belgrano”/ E.E.T.P N° 481 “Dr. Esteban Echeverría”/ Complejo Educativo “Alberto Monti”.