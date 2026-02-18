El Concejo Municipal de Santa Fe inicia las sesiones 2026 con foco en la autonomía y la Carta Orgánica

El cuerpo legislativo local comienza su período ordinario este 19 de febrero con el discurso del intendente Juan Pablo Poletti y una agenda marcada por el debate sobre autonomía municipal

El Concejo Municipal de Santa Fe iniciará este jueves 19 de febrero de 2026 su período de sesiones ordinarias , en sintonía con el nuevo calendario institucional de la provincia. La decisión, aprobada mediante ordenanza, adelanta el inicio formal de la actividad legislativa al 15 de febrero, con el objetivo de armonizar la agenda local con la reforma de la Constitución Provincial y otorgar más tiempo al debate de temas estructurales.

El acto de apertura se realizará en el recinto de calle Salta 2943 y estará encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, quien brindará su discurso inaugural ante los 17 concejales. Según adelantó el mandatario, el mensaje incluirá una rendición de cuentas de lo actuado hasta el momento y una hoja de ruta con los principales desafíos de gestión para 2026.

Poletti destacó que este ciclo legislativo más extenso permitirá fortalecer el diálogo institucional con los ediles que asumieron en diciembre y consolidar consensos en un escenario político más diverso que en años anteriores.

Un año clave: autonomía municipal y Carta Orgánica

Uno de los ejes centrales de la agenda será el debate por la autonomía municipal y la futura redacción de la Carta Orgánica, herramienta habilitada tras la reforma constitucional para que la ciudad de Santa Fe establezca sus propias normas de organización y funcionamiento.

Con este inicio anticipado, el Concejo contará con casi dos meses adicionales de trabajo, un tiempo considerado clave para avanzar en definiciones estructurales y atender demandas urgentes de la ciudadanía en un contexto de alta intensidad política.

Cómo quedó conformado el Concejo Municipal 2026

El cuerpo legislativo municipal está integrado por 17 concejales. Tras la renovación parcial de bancas en las elecciones de junio de 2025 y la jura realizada en diciembre, la composición política quedó distribuida de la siguiente manera:

Unidos para Cambiar Santa Fe : 9 concejales (oficialismo)

: 9 concejales (oficialismo) Partido Justicialista (PJ) : 4 concejales

: 4 concejales La Libertad Avanza (LLA) : 2 concejales

: 2 concejales Monobloques / Independientes: 2 concejales

La nueva conformación otorga mayoría simple al oficialismo, aunque con mayor paridad y diversidad de voces, lo que obliga a construir acuerdos para iniciativas de mayor complejidad.

Los nuevos concejales que asumieron en diciembre

Tras las elecciones de junio de 2025, juraron ocho ediles que integran el Concejo en el período 2025-2026/2026:

Sergio “Checho” Basile (Unidos)

María Luengo (Unidos)

Carolina Capovilla (Unidos)

Ana Cantiani (La Libertad Avanza)

Pablo Mussio (La Libertad Avanza)

Pedro Medei (Más para Santa Fe)

Jorgelina Mudallel (Más para Santa Fe / PJ)

Gastón “Tati” Restagno (Santa Fe en Común)

Ellos se suman a los concejales con mandato vigente hasta 2027, completando el actual mapa político del recinto.

Autoridades del Concejo para el año legislativo

Durante la sesión preparatoria de diciembre, el cuerpo eligió sus autoridades para 2026:

Presidente : Sergio “Checho” Basile (Unidos)

: Sergio “Checho” Basile (Unidos) Vicepresidenta Primera : Silvina Cian (Unidos)

: Silvina Cian (Unidos) Vicepresidenta Segunda: Jorgelina Mudallel (PJ)

La designación de Basile como presidente fue aprobada por unanimidad, un gesto que marcó el inicio de una etapa con vocación de diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

• LEER MÁS: Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal