El Concejo trata la prohibición de la actividad de los trapitos: cómo se aplicarán los controles

El Concejo debe tratar la derogación de la Ordenanza Nº 12.635

Ante esto, y dado que el Concejo sesiona este lunes y tratará la normativa, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo habló en la previa y confirmó: "Esperamos que se acompañe la postura del Ejecutivo. Tuvimos una línea muy clara con respecto a este tema, donde funciona el sistema de Estacionamiento Medido o Seom no debe haber trapitos o cuidacoches. Además había un gris con la ordenanza de trapitos y cuidacoches que nunca se implementó".

"Nosotros nos íbamos a hacer cargo de los problemas y los íbamos a visibilizar y desde el primer momento de nuestra gestión afirmamos que no se iba a permitir la doble imposición por lo cual decidimos el envío del proyecto para que sea acompañado con la prohibición de la actividad. Sabemos que no será de simple resolución ya que desde hace muchos años aún no se le ha encontrado salida al problema, al igual que no se dará de manera automática, ni generará un cambio al instante", agregó.

estacionamiento social.jpg Dársenas pintadas en las calles de barrio Candioti de cara al nuevo estacionamiento social. José Busiemi

Cómo se buscará resolverlo

"Como dije, no será inmediato pero estamos trabajando en una normativa clara. Nosotros teníamos operativo un registro de cuidacoches que nunca se aplicó por lo cual hay que derogarlo. Vamos a prohibir la actividad y una vez que esto se consiga, esto entrará en el código de convivencia y podemos actuar para que desistan de la actividad", remarcó Mastropaolo.

En cuanto a la implementación en la práctica destacó: "Tenemos un montón de alternativas que estamos trabajando y aplicando en territorio que necesitamos den un resultado efectivo, relevamos a los trapitos de toda la ciudad y tenemos sus datos y ya hay algunos que tienen ayuda de programas nacionales, otros tienen ayudas en cooperativas mientras que varios podrán ser incorporados en un trabajo de índole cooperativista o con algún trabajo específico como por ejemplo, barrido".

"Hay registradas 300 personas" como cuidacoches

"Registradas hay 300 personas en lo que comprende grandes arterias, micro y macrocentro. Teníamos una primera etapa que era con los trabajadores en la zona de estacionamiento medido con distintas políticas sociales para darles a algunos contención, a otros otorgarles una salida con programas de capacitación, para que tengan otra alternativa y puedan trabajar y ganarse el sustento diario".

En cuanto al control para llevar esto a cabo advirtió: "Tenemos una flota de vehículos más amplios hoy en día para realizar el patrullaje de la ciudad a través de móviles de la GSI y con comunicación especial con la policía gracias a acciones concretas con Provincia. Por lo cual la GSI con oficiales de policía invitarán a los cuidacoches a retirarse además de informarles las alternativas de programas de políticas sociales que se les podrá ofrecer (municipales o provinciales), además de explicarles que hay una norma que rige en la ciudad donde la actividad quedó prohibida".

