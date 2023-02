El debate por los trapitos vuelve a resonar en el Concejo: qué dice el nuevo proyecto

Entre las principales claves del texto se detalla que deberán trabajar en zonas habilitadas donde no funcione el estacionamiento medido; someterse a un proceso de selección del cual no podrán participar quienes tengan antecedentes penales; podrán ser removidos si tienen conductos violentas agresivas; y el pago es a voluntad.

"La violencia de los trapitos es un reclamo permanente de vecinos. Esto está desordenado, fuera de control, en frente del correo hay estacionamiento medido, hay trapitos e instalaron un lavadero. Hay que recuperar el orden y el control" puntualizó Marcucci.

"Es la forma de poner en orden un tema preocupante. El otro problema es la disputa del terreno entre los propios trapitos que trae más violencia" señaló el edil de Juntos por el Cambio.

El concejal aseguró que "este sistema funciona en otros lugares del país como en Mendoza". También, que la actual ordenanza de control no se aplica como debiera y que se buscará su derogación.

"Hoy cualquier persona ocupa cualquier lugar de cualquier manera. No sabemos quienes son, la ordenanza no regula de la forma que nosotros creemos que se tiene que regular y es evidente que no se aplicó, no es complejo de ver. Hay que establecer reglas claras, que la calle sea de los vecinos y no sea apropiada por algunos violentos" dijo Marcucci.

Al respecto de este proyecto fue consultado el intendente Emilio Jaton, quien lo calificó como "interesante" y destacó "que se presenten proyectos acerca de una problemática que tenemos en la ciudad". También adelantó que presentará un nuevo proyecto propio al respecto.

"Lo vamos a leer, acompañar y si tenemos que trabajar en conjunto así lo haremos. El problema no es de un partido, es de la ciudad" consideró.

El mandatario aseguró que se posee un registro de detalla "de que barrio vienen y quienes son", y que desde el municipio están "trabajando en lo social y la relación con el delito en algunos lugares".

"Lo hemos compartido con autoridades judiciales y policiales" aseguró.