El debate por Uber en Santa Fe: los requisitos que quiere imponer la Municipalidad para legalizar la plataforma

A propósito de esto el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, remarcó en diálogo con Sol Play sobre el proyecto del Ejecutivo: "Hay que buscar la igualdad de condiciones y que se cumpla con los mismos requisitos con los que cumple un taxista. Hay que buscar las condiciones y requisitos como lo hizo Paraná, Posadas, Mendoza, etc. Es algo que pasa y la mejor forma de ordenarlo es discutiéndolo con una ordenanza con el municipio como órgano de control".

uber .jpg Uber en Santa Fe, el próximo debate en el Concejo. google

"Hemos tenido varias reuniones con diferentes grupos, nos faltan varias más. No quiere decir que por esto va a salir aprobado, hay mucho por discutir pero lo que no puede pasar es que no se dé la discusión. Vamos a buscar debates como el tema de cuidacoches y trapitos buscando la mejor solución. Hay muchos avances si bien no tenemos una posición ya encontrada", continuó.

Reparos de taxistas y remiseros a la legalización de Uber

En relación al reclamo de un sector de taxistas y remiseros que ponen reparos a la legalización de estas plataformas de viajes en Santa Fe, Mastropaolo indicó: "Queremos que haya una competencia legal, que no sea desigual ni que a nosotros desde Control nos cueste tanto detectar un auto que no esté identificado o que no cumple con ningún requisito, que no sepamos que el chofer tenga o no una licencia, etc. Queremos acompañar porque sabemos el sacrificio que hacen taxistas y remiseros teniendo la licencia de conducir, el auto habilitado y cumplir con todos los parámetros que el municipio le impone".

"Hoy los taxistas que también trabajan con Uber lo hacen con la tarifa de Uber sin negociación de parte del municipio. Nosotros queremos mejorarle esa tarifa por ese servicio, esa persona ya está pagando todos los tributos en el municipio y Uber le está cobrando una comisión, le baja el costo del viaje y otras situaciones", agregó sobre esto.

Tarifa de Uber

Dado que las plataformas de viajes entrarían dentro de lo que se enmarca en el servicio privado de pasajeros, el funcionario municipal destacó respecto a su tarifa diferencial con taxis y remises que "se le puede permitir algún grado de flexibilidad en lo que es tarifa porque no se le impone la tarifa como sí se hace en el servicio público. Cuando esto avance, a las empresas que quieran tener legalizada su plataforma en Santa Fe les diremos que también se van a tener que acoplar a una tarifa para que dé un servicio que sea eficiente".

Requisitos a cumplir

Mastropaolo dio detalles sobre los requisitos a cumplir que tendrán quienes oficien como transporte de pasajeros en plataformas de viaje en Santa Fe: "Las plataformas que legalicen su actividad en la ciudad deberán indicar a quién autorizan y a quién no, tener la información de qué tipo de viajes utilizan, que cumplan con los requisitos respecto a certificados de buena conducta, que no tengan antecedentes penales, que cumplan con el tipo de carné habilitante que tienen que tener, etc.".

"Vamos a limitar todo lo que hoy son quienes se levantan y dicen hoy voy a hacer de Uber porque lo necesito para un ingreso extra. Si se aprueba este mensaje tendrán un montón de trámites con los que cumplir y sino serán quienes ya tengan los habilitantes aprobados previamente como ser un conductor profesional de un taxi o remís, como también personas que quieran ser "uberistas"", remarcó para concluir.