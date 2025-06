El dolor en la familia de Serena Martínez por salidas transitorias de uno de los condenados: "Fue muy rápido"

LEER MÁS: A tres años de su muerte, ya tiene fecha el juicio por el caso de Serena Martínez

“Estamos dolidos porque fue muy rápido. Las anteriores audiencias nos notificaban con anticipación y yo me oponía a las salidas transitorias. Esta vez fue distinto, me llamaron a las 10.11 para la audiencia que era a las 11. Por supuesto no podía ir”, comenzó explicando el padre de Serena, Facundo, en diálogo con Sol Play.

Serena JMB 1.jpg El caso de Serena Martínez conmocionó en 2013 a toda la ciudadanía santafesina. La niña de 7 años murió producto de una bala perdida cuando jugaba en el club Regatas.

Salidas transitorias

Y continuó: “Iba a hablar con mi abogada para ver si ella había sido notificada. Ella me dijo que no, ahí nomás envió un mail para notificar que no podían ir. Después me entero que habían autorizado las salidas transitorias”.

Al respecto, el hombre lamentó cómo se sucedieron los hechos: “Decirme algo tan fuerte de un momento a otro y sin notificarme es remover un herida, más allá de que el dolor no se va nunca”.

Más allá de la aprobación de la salida transitoria, Martínez detalló que ya apelaron la medida. Y lamentó: “Si arrancan así las salidas pueden ser cada vez mayores”.

Además, cuestionó que los condenados por el hecho estén preparados para reinsertarse en sociedad. “El miedo es que le pase a otra persona, a otro papá. A mí a Sere no me la devuelve nadie. No quiero que nadie más sufra lo que sufrimos nosotros”, planteó el hombre.

“Para dar una salida transitoria tenes que tener buena conducta y por lo que se no tienen buena conducta. Es otra cosa que me da bronca”, cerró.