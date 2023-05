El Ejército comenzó los trabajos de remoción del embalsado en la laguna Setúbal

trabajos laguna setubal embalsado ejercito 1.jpg El Ejército realiza los trabajos para la remoción del embalsado en la Laguna Setúbal José Busiemi/ UNO Santa Fe

Según definieron en el plan de acción de remoción del embalsado, los movimientos que se ejecutarán estarán determinados por el firme objetivo de "no generar consecuencias con la vegetación aguas abajo, como en la zona del Puente Colgante y del Puerto local".

Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes y durante cinco horas diarias. Se descansará los fines de semana y según explicaron, "se aprovechará para monitorear lo que suceda aguas abajo para que no traiga ningún otro problema".

Investigación sobre el embalsado

Melina Devercelli, del Instituto Nacional del Agua (INA), señaló que el embalsado "no es una situación anormal", pero que "el riesgo verdadero eran las personas que, con sus buenas intenciones, estaban tratando de abrir un canal para garantizar la navegación. Lo cual es absolutamente atendible, la laguna tiene un uso que la ciudadanía santafesina ha sabido hacer".

"Al crecer el río, la vegetación salió de las lagunas aguas abajo y quedó obstruida. Con las altas temperaturas esa vegetación se reprodujo rápidamente y generó esa barrera", explicó la experta.

"Desde el INA hicimos las mediciones y no hay una retención del flujo de agua que podría representar algún riesgo. Hay que monitorear cómo va evolucionando esa masa de vegetación, hay que medir los vientos, no hay un único escenario de lo que va a suceder", describió y continuó: "Se realizaron los cálculos, a partir de mediciones de batimetría, velocidad del agua y otros parámetros para no generar problemas aguas abajo".

Finalmente, Devercelli aclaró que “tampoco va a correr riesgo algún puente. Con las características del Puente Colgante o el Oroño, esto no va a ocurrir. Los puentes están calculados para un empuje de la vegetación".

