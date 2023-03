El enfrentamiento entre barras en Colón condiciona la vuelta de los visitantes al Brigadier López

Fuentes de la cartera de Seguridad provincial deslizaron a UNO que el problema del "tema barras" en Colón torna imposible la posibilidad de que el sector en el que hace largos meses ocupa la facción de la barra disidente "La Negrada" se puedan albergar hinchas visitantes. "Resulta muy difícil una decisión favorable" fue lo que se mencionó desde el edificio de 1º Junta y 9 de Julio.

La dirigencia sabalera hizo gestiones ante la AFA y el Ministerio de Seguridad para volver a albergar partidos en Santa Fe con hinchas visitantes. El próximo en venir a Santa Fe y visitar a Colón es Newell's, que ya se sabe, tiene un amplio poder de movilización.

La idea era utilizar la cabecera alta sur para ubicar a los que venga de otros equipos, con cerca de 3.000 lugares disponibles. No es una tratativa fácil, ya que es algo que no tiene habilitación en Argentina. Hay excepciones con clubes que apelan a la venta de "neutrales", pero no sería lo mismo. Se especulaba con la idea de que el hecho de que esté fuera de la órbita de Capital Federal pueda ser un punto a favor, pero también el precedente que siente para otras insituciones puede jugar en contra.

Embed POLICIALES | El dirigente se había presentado en la Fiscalía en forma espontánea, tras haber sido señalado como uno de los que había estado conversando con los barras en el predio 4 de Junio antes del apriete https://t.co/Gl2KAjCCvA — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 26, 2022

La interna de la barra de Colón data de largo tiempo, con pintadas en los portones del club, amenazas y hasta tiroteos entre las facciones. Hasta ahora no se vio decisión dirigencial para aplicar derecho de admisión para algunos de los involucrados.