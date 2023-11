El eterno romance entre Santa Fe y la cumbia: la historia del género que constituye el ADN de la ciudad

La música tropical en Santa Fe se erigió como un fenómeno sociocultural que no distingue geografías ni clases sociales. Con la influencia colombiana, la ciudad parió su propio estilo de cumbia que es una marca registrada en el país y el mundo.

La música santafesina por excelencia es la cumbia. De la ciudad han brotado grandes artistas de folklore, rock o chamamé, pero las pasiones que despiertan los acordes de la música tropical en Santa Fe no tiene comparación.

"Para entender la cumbia tenemos que hablar de un fenómeno socio-cultural. Nos pertenece, es nuestra identificación musical. Nuestras raíces tienen a esta música contagiosa y pegadiza que comenzó primero con las sonoras, que eran orquestas que tenían dos o tres trompetas, trombón, saxo, timbaleta, tumbadora, piano, y guitarra", dijo a UNO Santa Fe el mítico presentador Roberto "Pipy" Rivero.

En los albores de la cumbia el género estaba completamente opacado por la "onda beat" de conjuntos que seguían el estilo de la histórica banda británica The Beatles. También había un grado importante de rechazo por su origen popular.

"La cumbia era mala palabra, música de negros, de las orillas", recordó Rivero. Sin embargo a fuerza de bailes como los que se celebraran en el Centro Almacenero, Centro Gallegos, o la Quinta Asturiana; y el rol de locutores como el propio "Pipy" entre otros grandes presentadores, la cumbia comenzó de a poco a imponerse en la sociedad sobre todo a fines de la década del 80 y comienzo de los años 90.

La trascendencia de Los Palmeras

De los grupos fundadores como Los Duendes, los Cumbiambas o Tropicanos se llegó a Grupo Trinidad, y Grupo Alegría, para que ya entrado el nuevo milenio ganaran popularidad artistas como Mario Pereyra, Coty Hernández o Sergio Torres. Pero si hubo un grupo que logró la vigencia de ser uno de los pioneros en la música tropical, reinventarse con los nuevos sonidos, y volverse cada vez más masivos fueron Los Palmeras.

"A mi entender Marcos Camino es el hombre que mejor leyó la historia de la cumbia, por eso Los Palmeras hoy son lo que son. Si me preguntas por el número 2 no hay, no está claro. Hay muy buenos grupos, muy populares y que trabajan muy bien. Pero hay un hueco entre Los Palmeras y los demás", consideró Pipy Rivero.

Al repasar el éxito de la banda, es imposible no referirse al Bombón Asesino, el hit que catapultó al grupo, que ya era top en la escena local, a ser protagonistas nacionales e incluso internacionales.

"Hay un factor llamado varita mágica. Cuando te toca y tenés que ser vos, tenés que ser vos. Era una canción que estaba en el cajón casi olvidada, y la rescataron. No sé si le hubiera pasado a otro, tenía que ser El Bombón, y tenían que ser Los Palmeras. Marcos Camino tiene oído y es muy visionario, se acerca al agua y sabe lo que hay abajo", definió Rivero.

Leo Mattioli, el distinto

El histórico cantante de Grupo Trinidad, y de una exitosa posterior carrera solista, también fue recordado por Rivero en diálogo con UNO Santa Fe.

"No hay otro Leo Mattioli, aunque tiene muchos imitadores. Era un gran compositor, como el caso de Horacio Guarany en el folklore, eso los hacía distintos. La fibra compositora, donde también tenía un rol trascendental Mario Álvarez, el bajista y líder del grupo Trinidad", señaló.

Su temprana muerte, a los 39 años, dejó un vacío imposible de llenar en sus fanáticos y en la escena de la música tropical.

El ADN santafesino

"Yo veo como animador en fiestas, tanto privadas de smoking como de gente humilde, que si no hay cumbia algo está faltando en esa fiesta", observó Rivero, quien señaló que "el futbol también ayudó a este fenómeno popular".

También indicó que "es la música en la cancha de Colón y en la de Unión, nuestras pasiones".

"El fenómeno se fue imponiendo en todos los días. Sentimos orgullo, viajamos a cualquier lugar y cuando uno dice que es de Santa Fe ponen cumbia. En el país identifican a la ciudad con este ritmo", puntualizó.

El santafesino aceptó la cumbia como su emblema, al igual que la cerveza, el alfajor o el río: una tradición que lo conmueve, haciéndolo cantar y bailar, y que es su representación en cualquier lugar del mundo.