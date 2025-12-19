Uno Santa Fe | Santa Fe | José María Arancedo

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Su sucesor en la arquidiócesis de Santa Fe, monseñor Fenoy, dio detalles sobre su cuadro de salud e indicó que "mejora de a poco". Permanece internado en Temperley.

19 de diciembre 2025 · 20:33hs
José María Arancedo en su última misa como arzobispo

José María Arancedo en su última misa como arzobispo, en Santa Fe.

El arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, brindó precisiones sobre el estado de salud de su predecesor, monseñor José María Arancedo, quien permanece internado desde hace alrededor de 20 días en la ciudad bonaerense de Temperley, donde reside desde hace algunos años.

Hace unos 20 días que está internado en Temperley, lugar en donde vive hace unos años y donde está muy bien cuidado”, señaló Fenoy al referirse a la situación actual del exarzobispo santafesino.

Cuadro de salud de José María Arancedo

Según explicó, Arancedo fue sometido a una cirugía programada que presentó complicaciones. “Tuvo una intervención quirúrgica programada que se complicó, como muchas veces puede suceder”, indicó, y agregó que posteriormente “tuvo otras dos intervenciones”, lo que, sumado a su edad y al cuadro general de salud, derivó en su ingreso a terapia intensiva.

En ese contexto, Fenoy precisó que Arancedo “estuvo una semana intubado, con todos los riesgos que contrae ese procedimiento”, una situación que generó preocupación en su entorno y en la comunidad eclesial.

No obstante, el arzobispo confirmó una evolución favorable en los últimos días.Me han dicho el pasado jueves que está en sala general”, afirmó, aunque aclaró que el proceso de recuperación continúa siendo gradual. En ese sentido, explicó que “aún no se alimenta por sus propios medios, sino que lo hace mediante una sonda”.

Fenoy destacó que “el cuadro clínico mejora de a poco”, aunque reconoció que el estado anímico se encuentra afectado por la internación prolongada. “Como toda persona que está internada y no está en su casa en esta época, no se debe encontrar muy bien”, expresó.

Finalmente, el arzobispo de Santa Fe agradeció las numerosas muestras de acompañamiento recibidas. “Quiero agradecer a tanta gente que se ha preocupado y ha preguntado por su salud”, sostuvo, y remarcó que “he encontrado mucho afecto y mucha preocupación en la gente, además de la oración en los creyentes”.

