Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región y fuerte inestabilidad hasta el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período prolongado de inestabilidad en la ciudad y la región, con tormentas aisladas y fuertes entre el sábado y el domingo. Rigen alertas amarillas para varios departamentos.

Después de un viernes agobiante , con una máxima que rozó los 35 °C y una sensación térmica aún más elevada, Santa Fe ingresa en una etapa de marcada inestabilidad que se extenderá desde la noche del viernes y se prolongará hasta el lunes por la mañana .

El SMN anticipa tormentas aisladas inicialmente, pero el escenario se intensificará con el correr de las horas.

Hasta este viernes a las 18.30, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo, válido para la tarde del sábado, la madrugada y mañana del domingo.

Según el organismo, el área podría sufrir tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Se estiman acumulados de entre 30 y 65 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

Pronóstico día por día

Durante la noche de este viernes se esperan tormentas aisladas, lo que dará inicio a un fin de semana completamente dominado por la inestabilidad.

Para el sábado, tanto el SMN como el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL coinciden en un panorama de cielo nublado a cubierto, con lluvias que pueden darse en cualquier momento del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 31 °C, y los vientos rotarán del sector norte al sur-sureste, favoreciendo un leve descenso térmico hacia la noche.

El domingo continuará con condiciones muy inestables. Las primeras horas del día estarán marcadas por tormentas fuertes, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrán tormentas aisladas.

El CIM anticipa una jornada más fresca, con temperaturas entre los 18 °C y 25 °C y vientos del este y sureste que podrían presentar ráfagas.

El panorama recién comenzará a mejorar hacia el lunes, aunque todavía se prevén chaparrones durante la madrugada y la mañana. Con una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C, el inicio de semana se presenta más estable, con cielo mayormente nublado y vientos del sur-suroeste que contribuirán a sostener el descenso de temperatura.

Qué dice el pronóstico trimestral

De cara al verano, el Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico trimestral para diciembre, enero y febrero. En materia de precipitaciones, se espera un trimestre inferior a lo normal para el Litoral, incluida la zona este de la provincia de Santa Fe, mientras que el oeste santafesino se ubicaría entre valores normales o inferiores a los habituales.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé condiciones superiores a las normales en el oeste de Santa Fe y gran parte del centro del país. Para el sur del Litoral —que abarca zonas del este y sureste santafesino— se anticipan valores normales o levemente superiores, mientras que el noreste provincial se mantendría dentro de los rangos normales.

El organismo advirtió que estas tendencias deben interpretarse como promedios y que podrían continuar registrándose oscilaciones de menor escala, por lo que recomienda consultar con frecuencia los pronósticos diarios y el sistema de alerta temprana.