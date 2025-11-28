Uno Santa Fe | Santa Fe | semana

Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región y fuerte inestabilidad hasta el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período prolongado de inestabilidad en la ciudad y la región, con tormentas aisladas y fuertes entre el sábado y el domingo. Rigen alertas amarillas para varios departamentos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de noviembre 2025 · 20:26hs
Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región y fuerte inestabilidad hasta el lunes

Después de un viernes agobiante, con una máxima que rozó los 35 °C y una sensación térmica aún más elevada, Santa Fe ingresa en una etapa de marcada inestabilidad que se extenderá desde la noche del viernes y se prolongará hasta el lunes por la mañana.

El SMN anticipa tormentas aisladas inicialmente, pero el escenario se intensificará con el correr de las horas.

Hasta este viernes a las 18.30, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo, válido para la tarde del sábado, la madrugada y mañana del domingo.

Desde el INA advirtieron por meses con lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe y la región

Según el organismo, el área podría sufrir tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Se estiman acumulados de entre 30 y 65 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

Pronóstico día por día

Durante la noche de este viernes se esperan tormentas aisladas, lo que dará inicio a un fin de semana completamente dominado por la inestabilidad.

Para el sábado, tanto el SMN como el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL coinciden en un panorama de cielo nublado a cubierto, con lluvias que pueden darse en cualquier momento del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 31 °C, y los vientos rotarán del sector norte al sur-sureste, favoreciendo un leve descenso térmico hacia la noche.

El domingo continuará con condiciones muy inestables. Las primeras horas del día estarán marcadas por tormentas fuertes, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrán tormentas aisladas.

El CIM anticipa una jornada más fresca, con temperaturas entre los 18 °C y 25 °C y vientos del este y sureste que podrían presentar ráfagas.

El panorama recién comenzará a mejorar hacia el lunes, aunque todavía se prevén chaparrones durante la madrugada y la mañana. Con una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C, el inicio de semana se presenta más estable, con cielo mayormente nublado y vientos del sur-suroeste que contribuirán a sostener el descenso de temperatura.

Qué dice el pronóstico trimestral

De cara al verano, el Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico trimestral para diciembre, enero y febrero. En materia de precipitaciones, se espera un trimestre inferior a lo normal para el Litoral, incluida la zona este de la provincia de Santa Fe, mientras que el oeste santafesino se ubicaría entre valores normales o inferiores a los habituales.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé condiciones superiores a las normales en el oeste de Santa Fe y gran parte del centro del país. Para el sur del Litoral —que abarca zonas del este y sureste santafesino— se anticipan valores normales o levemente superiores, mientras que el noreste provincial se mantendría dentro de los rangos normales.

El organismo advirtió que estas tendencias deben interpretarse como promedios y que podrían continuar registrándose oscilaciones de menor escala, por lo que recomienda consultar con frecuencia los pronósticos diarios y el sistema de alerta temprana.

pronostico_climatico_trimestral_122025

semana inestable alerta tormentas
Noticias relacionadas
manos abiertas lanza su campana de pan dulce solidario para acompanar a mas familias en navidad

Manos Abiertas lanza su campaña de pan dulce solidario para acompañar a más familias en Navidad

Suspendieron al fiscal de San Jorge investigado por una presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Suspendieron al fiscal de San Jorge investigado por una presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Crece la alarma por la superpoblación de palomas en zonas rurales: impulsan un programa provincial para controlar su expansión

Crece la alarma por la superpoblación de palomas en zonas rurales: impulsan un programa provincial para controlar su expansión

Debutó el nuevo Senado con un fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Debutó el nuevo Senado con un fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Lo último

Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Cristian Fabbiani liquidó a los ídolos de Newells y habló de la salida de Navas

Cristian Fabbiani liquidó a los ídolos de Newell's y habló de la salida de Navas

River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

Último Momento
Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Cristian Fabbiani liquidó a los ídolos de Newells y habló de la salida de Navas

Cristian Fabbiani liquidó a los ídolos de Newell's y habló de la salida de Navas

River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

Poletti se reunió con vecinales del oeste de la ciudad: la lista de tópicos que se trataron en el encuentro

Poletti se reunió con vecinales del oeste de la ciudad: la lista de tópicos que se trataron en el encuentro

Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región y fuerte inestabilidad hasta el lunes

Pronostican un fin de semana completamente inestable: alertas por tormentas para la región y fuerte inestabilidad hasta el lunes

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL