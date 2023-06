El feroz ataque de un Pitbull a una niña vuelve a poner en debate la tenencia de perros peligrosos en Santa Fe

Luego del ataque, la policía dio aviso al fiscal de turno y este ordenó que la dueña de los perros sea trasladada a la comisaría para identificarla, donde se armó un legajo que se completará de acuerdo a lo que determine la investigación.

Hace más de 12 años que la ciudad de Santa Fe cuenta con un registro de perros potencialmente peligrosos. El objetivo es tenerlos identificados en la ciudad y actuar en materia preventiva y de recomendación junto con sus dueños para tener un mayor control de la conducta de estos animales.

En Santa Fe, destacan que "muy poca gente inscribe a los animales". Fuentes municipales precisaron solo hay 209 perros en el registro de la ciudad y que los dos canes que atacaron a la niña y a su abuela no estaban registrados.

Embed SANTA FE | Los pitbulls que atacaron a la niña y a su abuela no estaban inscriptos en el registro de razas potencialmente peligrosas https://t.co/WUMF7vb8qh — UNO Santa Fe (@unosantafe) June 26, 2023

En la esfera policial y judicial se accionó inmediatamente con la notificación del hecho de parte de los efectivos policiales hacia el fiscal de turno, siguiendo su curso una investigación en el marco del suceso.

Desde el municipio se actuó de oficio luego del conocimiento público del hecho, y tras el accionar policial, con el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa).

UNO dialogó con la directora de Imusa Santa Fe, Anahí Montiel, quien al respecto del accionar ante el ataque expresó: "En este caso puntual lo que se hizo fue ir al domicilio, se notificó a la dueña, se le pidió carnet de vacunación de los perros, las cuales estaban vencidas; se le habló del registro pero no los tenía registrado".

Multa a dueños y animales "en observación"

Cabe destacar que desde el año pasado se dio el aval para que se comience a multar a los dueños de estos animales por modificación en dicha ordenanza. Dicha multa se expresa en Unidades Fijas (UF) con un valor de un litro de nafta Súper cada una. En estas sanciones por venta, tenencia, guarda, cuidado y/o exhibición de animales en infracción a las normas sanitarias o de seguridad vigentes las multas varían entre las 50 y las 250 UF.

Sobre el procedimiento respecto a la guarda de los animales que atacaron a la menor y a su abuela, Montiel indicó: "Lo que se hace en caso de perro mordedor es una observación durante diez días, con un protocolo que evalúa si no tienen un comportamiento que sea compatible con rabia, si bien en este caso no es probable que ocurra. Pasados estos diez días si se detecta que manifestó un comportamiento agresivo allí se resuelve de extender el plazo observable o la recomendación de castrarlo para que baje su agresividad, además de resolver que no pueden salir a la calle".

La realidad es que es poca la gente que opta por registrar estos animales en la inscripción municipal. Solo hay 209 perros potencialmente peligrosos inscriptos en el registro, 29 más que los que había anotados en agosto de 2022.

pitbull.jpg Imagen ilustrtativa. web

"Nosotros lo trasladamos como una recomendación que hacemos cuando se llevan animales a castrar o cuando tenemos este tipo de denuncias por vía 0-800. En ese momento vamos al domicilio y decimos al vecino que debe registrar al perro porque según la ordenanza Nº 12.180 hay que registrarlos por ser razas potencialmente peligrosas y que tienen que salir a la calle con collar, correa y bozal. Esas son las recomendaciones que siempre hacemos con una notificación, pero está en la responsabilidad del dueño el hecho de registrarlo", narró sobre esto Montiel.

La ordenanza dice que son razas potencialmente peligrosas todas las de gran porte que pueden provocar una lesión, como ser Rottweiler, Pitbull, Doberman, Dogo, etc. En relación al comportamiento de estas razas, desde Imusa Santa Fe sostuvieron que "dicho comportamiento se manifiesta muy poco en estas razas debido a que la genética solo se transmite en un 20%, todo el resto se debe al entorno". Y agregaron: "Si son animales que no están sociabilizados ni con otros animales ni con otras personas probablemente ese comportamiento agresivo que se vio en este caso tenga que ver con una cuestión de no estar sociabilizado y no con que tenga rabia o sea agresivo".