El gobernador detalló que el agresor de Bastia es un "dirigente de la Unión Cívica Radical" que actuó bajo los efectos del alcohol

El mandatario aclaró que que se trató de un episodio aislado y de carácter personal

28 de enero 2026 · 10:28hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la agresión sufrida por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, ocurrida en la noche del martes en inmediaciones de la Casa de Gobierno y sostuvo que se trató de un episodio “en términos personales” y no institucionales.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30. En la zona de General López al 2600, un hombre lo abordó de manera sorpresiva, lo habría tomado del cuello y lo amenazó verbalmente. Tras el episodio, el funcionario provincial, de 60 años, radicó la denuncia correspondiente.

Efectivos de la Policía de Santa Fe desplegaron un operativo en el sector y lograron identificar al agresor. Bastía fue trasladado a Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones, por lo que no fue necesaria una derivación hospitalaria.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación Policial Sur y la causa fue caratulada, en principio, como “agresión sin lesión”.

Embriaguez

Consultado sobre el hecho, Pullaro señaló que habló con el ministro tras lo ocurrido y brindó detalles sobre el atacante. “Hablé en el día de ayer. La persona es un conocido militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, un abogado que estaba en estado de embriaguez y que intentó agredir a Fabián”, explicó.

El gobernador aclaró que el ataque no tuvo motivaciones vinculadas a la función pública. “Lo hizo en términos personales, no en términos institucionales. Lo llamó por su nombre y pretendió agredirlo sin hacerle un reclamo político”, sostuvo.

Pullaro reconoció además que conoce al agresor por su militancia partidaria. “Sé quién es, lo conozco del partido. Fue funcionario en gestiones anteriores y es un militante radical”, indicó, aunque aclaró que no tiene confirmación oficial sobre si se trata de personal de planta de la Casa de Gobierno.

En ese marco, el mandatario provincial remarcó que se trata de una conducta inadmisible. “Son cosas que no deberían suceder, ni dentro del partido ni fuera del partido”, expresó, y no descartó eventuales sanciones partidarias. “Es una persona afiliada y la conducta también tiene que ver con la pertenencia a un partido político”, agregó.

Finalmente, Pullaro subrayó que correspondía realizar la denuncia y que el hecho debe seguir su curso en el ámbito judicial, al tiempo que insistió en que se trató de un episodio aislado y de carácter personal.

