Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Brahian Cuello fue presentado como refuerzo de Unión y, aunque aún no está habilitado, contó sus sensaciones tras los primeros días en el club.

Unión sumó caras nuevas en este mercado de pases y una de ellas empieza a ilusionar a los hinchas, aun antes de su debut. Brahian Cuello, extremo de 27 años, ya trabaja en Santa Fe, pero deberá esperar la habilitación para poder estar a disposición.

Por ahora, el único de los refuerzos que viajará para enfrentar a Lanús será Matías Mansilla, mientras que Lucas Menossi recién tuvo su primera práctica con el grupo. Cuello, sin embargo, ya se metió de lleno en la dinámica rojiblanca y dejó definiciones claras sobre su llegada.

La ilusión de Brahian Cuello por la nueva etapa

En una charla con Unión Play, el atacante no ocultó su entusiasmo por este paso en su carrera. “Estoy muy contento de estar acá. Llegar a un club como Unión es una oportunidad muy linda y ojalá podamos tener un gran año”, expresó.

El futbolista también confirmó que usará la camiseta número 22, dorsal que eligió entre los disponibles al momento de sumarse.

De San Luis al fútbol grande

Cuello hizo un repaso por su historia en el fútbol. Nacido en Merlo, San Luis, dio sus primeros pasos en el ámbito local antes de dar el salto a Estudiantes de San Luis, donde se consolidó joven en la Primera Nacional.

“Se me dio todo bastante rápido, pude firmar contrato y jugar varios años en una categoría muy competitiva”, recordó.

Luego su carrera continuó por Almagro, Defensa y Justicia e Instituto, además de un paso por el fútbol ecuatoriano, una experiencia que también lo marcó.

“Allá el juego es distinto, menos intenso, y la localía pesa muchísimo por la altura”, explicó sobre su etapa en el exterior.

Un extremo con ida y vuelta, clave para Unión

Al describirse como jugador, Cuello dejó en claro qué puede esperar el hincha tatengue. “Puedo jugar por las dos bandas y también más suelto por adentro. Me gusta ir para adelante, pero también soy responsable para ayudar en defensa”, afirmó.

Brahian Cuello.jpg Brahian Cuello llega a Unión para aportar desequilibrio y juego por las bandas.

En los primeros entrenamientos, Madelón lo utilizó mayormente por izquierda, aunque su polifuncionalidad es un recurso que el cuerpo técnico valora.

Primeras sensaciones del mundo Unión

El atacante destacó el ambiente que encontró desde su llegada. “Se nota que hay un grupo muy sano. Me recibieron muy bien y eso hace todo más fácil”, contó.

También habló del entrenador rojiblanco: “Madelón tiene muchísima experiencia. Se ve que sabe manejar el grupo y tiene las ideas claras”.

Cuello valoró la rutina diaria del club, con desayunos y almuerzos compartidos, algo que —según dijo— fortalece el vínculo del plantel. En un detalle poco habitual, el refuerzo tatengue reveló que trabaja el aspecto psicológico de manera personal.

“Trabajo con una psicóloga. En un fútbol tan competitivo es importante estar fuerte de la cabeza, porque a veces no te toca y cuando te toca tenés que rendir”, reflexionó.

Esperando el momento de debutar

Mientras aguarda la habilitación para poder jugar oficialmente, Cuello ya imagina lo que será vestir la rojiblanca en el 15 de Abril.

“Siempre que vine a jugar acá se sintió mucho el apoyo de la gente. Eso motiva”, aseguró.

Con ganas de ponerse a punto y meterse rápido en la consideración, dejó un mensaje directo para los hinchas: “Voy a dar lo mejor de mí y a entregarme al máximo por Unión”.