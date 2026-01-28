Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión confirmó que en el partido del próximo sábado frente a Oberá se le rendirá homenaje a Ignacio Alessio, el eterno capitán que se retiró del básquet.

El básquet de Unión vivirá una noche cargada de emoción el próximo sábado. En la previa del partido frente a Oberá, el club rojiblanco homenajeará a Ignacio Alessio, histórico referente y excapitán tatengue, quien anunció oficialmente su retiro de la actividad profesional.

La institución lo comunicó en sus redes sociales con un mensaje que conmovió a los hinchas: “ DESPEDIMOS AL CAPI. Nos vemos el próximo sábado, en la previa del encuentro frente a Oberá, para despedir al capitán que defendió nuestros colores con el corazón ”, publicaron desde la cuenta oficial de Unión Básquet, convocando a los simpatizantes al estadio Ángel P. Malvicino para brindarle el reconocimiento que merece.

Ignacio Alessio, un capitán formado en casa

El anuncio del retiro marcó el cierre de una etapa dorada para el básquet rojiblanco. Alessio no fue solo un jugador: fue el líder de un proceso que dejó huella en el club.

“Hoy nos toca despedir de las canchas a nuestro Capitán. Despedirlo de ese lugar que fue su segunda casa durante todos estos años”, expresó la institución, reflejando el fuerte lazo que unió al interno con Unión a lo largo de su carrera.

Su historia está atravesada por la pertenencia. Llegó siendo muy joven, se formó en el club y, tras sumar experiencia, regresó en un momento clave para aportar liderazgo, carácter e identidad. Ese ida y vuelta lo transformó en una referencia ineludible tanto dentro como fuera de la cancha.

“Juntos vivimos grandes momentos, llegaste siendo un pibe, creciste y regresaste para dejar al Tate bien alto”, destacaron desde el club, sintetizando una trayectoria construida con compromiso y amor por la camiseta.

El adiós a las canchas, pero no al básquet

Desde Unión también pusieron el foco en la forma en la que Alessio defendió siempre los colores rojiblancos: “Gracias por todo lo vivido y por defender nuestros colores con tanta pasión. Hoy es momento de colgar las zapatillas, disfrutar de la familia, y del básquet que tanto amamos desde otro lugar”.

Sus palabras dejan en claro que el retiro es deportivo, pero no afectivo. El vínculo con el club y con el básquet seguirá vigente, ahora desde otro rol, todavía por definirse, pero seguramente ligado a la formación y al acompañamiento de las nuevas generaciones.

Un testimonio a corazón abierto en Unión

En paralelo al anuncio, Alessio brindó una entrevista a Unión Play, el canal oficial de YouTube del club. Allí, con un tono íntimo y reflexivo, repasó su carrera, explicó los motivos de la decisión y compartió lo que significa Unión en su vida.

El capitán habló del camino recorrido, de los sacrificios, de los momentos inolvidables y del orgullo de haber representado durante tantos años a la institución que lo vio crecer.

La despedida del sábado no será una más. Será el reconocimiento a un jugador que encarnó los valores del club, que lideró con el ejemplo y que dejó una marca imborrable en la historia reciente del básquet tatengue. El Malvicino se prepara para aplaudir de pie a su capitán eterno.